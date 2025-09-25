同島一命 台中民代與企業募千箱物資今晚親送到花蓮

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢（右）和市議員吳建德，募集千箱物資，市議員兄弟今晚將送物資到花蓮。記者游振昇／翻攝
立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢（右）和市議員吳建德，募集千箱物資，市議員兄弟今晚將送物資到花蓮。記者游振昇／翻攝

同島一命，立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢、吳建德兄弟與熱心企業，已募集1000箱物資，吳呈賢兄弟今天將親自載這些物資到花蓮，為災民盡心力，預計今晚8點多抵達花蓮。

楊瓊瓔表示她很感動，我們經歷過九二一地震，她和市議員吳呈賢與吳建德議員聯合服務處，昨天有人上門說要捐款，她想到可送物資直接送到光復台糖廠場，災民需要保暖衣、睡袋和尿布等用品，還有婦女用品與食物，用實際行動和物資送到災區，因為同島一命，二位議員要親自開車載物資到花蓮，預計今晚8點30分送到花蓮。

市議員吳呈賢表示，這次花蓮災害令人痛心，同島一命，立委楊瓊瓔和很多熱心企業捐出很多物資，他和市議員吳建德會親自送物資到花蓮，這次募集超過1000箱物資。

吳建德說，這次水災影響範圍大，他是原住民，感同身受，這次募集物資，用行動不需口號，很感謝台中原住民族熱心捐助，今天他和市議員兄吳呈賢會親運物資到花蓮，希望花蓮光復鄉盡快恢復原有容貌。

堰塞湖 馬太鞍溪

