花蓮洪災嚴重 蔡英文：救災不分中央或地方需全民齊心
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，前總統蔡英文今天在臉書表示，面對災難，台灣人團結的力量，永遠比風雨更強大。救災，不分中央或地方，更需要全民齊心。「我希望大家能一起陪伴花蓮，幫助災區儘快走出困境，早日恢復安定與平安。」
蔡英文表示，這幾天，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來嚴重的災情。許多民間的力量在第一時間就投入救援，展現台灣社會最可貴的互助精神。這份溫暖，讓人感動，她要向所有投入救災的人員、團體，表達深深的感謝。
蔡英文指出，衛福部已經啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，並從今天開始接受各界的捐款。所有善款都會專款專用，投入賑災、緊急醫療與復原重建的工作。
蔡英文也表示，救災，不分中央或地方，更需要全民齊心。她希望大家能一起陪伴花蓮，幫助災區儘快走出困境，早日恢復安定與平安。
