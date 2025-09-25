堰塞湖溢流當晚賴清德被指喜孜孜晚宴 世總：無端造謠
媒體人黃揚明今天表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤當晚，賴清德總統喜孜孜前往台南出席世界台商總會台南市之夜歡迎晚宴。世界台灣商會聯合總會發聲明表示，「遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊」。
黃揚明在臉書表示，9月23日下午，花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤（執政黨說溢流）導致當地嚴重災情、釀成死傷，且相關災難影片早已瘋傳。那天晚上，賴清德總統前往台南出席世界台商總會的「第31屆年會暨第3次理監事聯席會議」台南市之夜歡迎晚宴。
黃揚明表示，大家可以想像一下，如果是八八風災發生小林村滅村事件後，馬英九還出席一場台商歡迎晚會，民進黨立委、側翼會批評些什麼？（當年一位行政院祕書長因為颱風天去慶祝父親節而被罵翻下台）。
世界台灣商會聯合總會表示，2025年9月23日晚上在台南有來自全球六大洲1200位台商舉辦一年一度聚會，原本賴總統行程是安排隔天開幕典禮，但因為颱風來襲考量，加以賴總統要感謝全球台商捐款救援雲林、嘉義及台南風災，故最後安排前一晚提早來致意。
世總表示，晚宴前18時30分有安排一場先與世總幹部及六大洲總會長之座談，賴總統應於18時25抵達，結果賴總統18時40分才進入會場，馬上就跟大家致歉表示因為與行政院長卓榮泰討論花蓮災情搶救事情耽誤，並再次感謝台商朋友心繫台灣，每每有任何天災總是第一時間慷慨解囊，尤其是之前台南和花蓮地震、及最近南部風災，都看到台商朋友的愛心，更感謝大家對台灣的國際支持與國家安全的重視。
世總指出，座談半小時後，總會長吳光宜及台南市長黃偉哲陪同賴總統進入晚宴會場，賴總統除先感謝台商先進愛心捐款，又再度提到颱風災情，之後才細數台灣近年來在經濟發展的情況及國際情勢變化的挑戰。
世總表示，但很遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊，第31屆世總幹部深感憂心，台灣最珍貴的就是人與人之間互相信賴合作，台灣人民在逆境中團結互助，逆風勇敢前進，但卻有人意圖破壞這種信賴與善良，對此世總要表達深切的遺憾與譴責，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文，不再傷害台灣社會的良善力量。
