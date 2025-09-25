快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

堰塞湖溢流當晚賴清德被指喜孜孜晚宴 世總：無端造謠

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
媒體人黃揚明今天表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤當晚，賴清德總統前往台南出席世界台商總會台南市之夜歡迎晚宴。世界台灣商會聯合總會發聲明表示，「遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊」。圖／取自世界台灣商會聯合總會網站
媒體人黃揚明今天表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤當晚，賴清德總統前往台南出席世界台商總會台南市之夜歡迎晚宴。世界台灣商會聯合總會發聲明表示，「遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊」。圖／取自世界台灣商會聯合總會網站

媒體人黃揚明今天表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤當晚，賴清德總統喜孜孜前往台南出席世界台商總會台南市之夜歡迎晚宴。世界台灣商會聯合總會發聲明表示，「遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊」。

黃揚明在臉書表示，9月23日下午，花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤（執政黨說溢流）導致當地嚴重災情、釀成死傷，且相關災難影片早已瘋傳。那天晚上，賴清德總統前往台南出席世界台商總會的「第31屆年會暨第3次理監事聯席會議」台南市之夜歡迎晚宴。

黃揚明表示，大家可以想像一下，如果是八八風災發生小林村滅村事件後，馬英九還出席一場台商歡迎晚會，民進黨立委、側翼會批評些什麼？（當年一位行政院祕書長因為颱風天去慶祝父親節而被罵翻下台）。

世界台灣商會聯合總會表示，2025年9月23日晚上在台南有來自全球六大洲1200位台商舉辦一年一度聚會，原本賴總統行程是安排隔天開幕典禮，但因為颱風來襲考量，加以賴總統要感謝全球台商捐款救援雲林、嘉義及台南風災，故最後安排前一晚提早來致意。

世總表示，晚宴前18時30分有安排一場先與世總幹部及六大洲總會長之座談，賴總統應於18時25抵達，結果賴總統18時40分才進入會場，馬上就跟大家致歉表示因為與行政院長卓榮泰討論花蓮災情搶救事情耽誤，並再次感謝台商朋友心繫台灣，每每有任何天災總是第一時間慷慨解囊，尤其是之前台南和花蓮地震、及最近南部風災，都看到台商朋友的愛心，更感謝大家對台灣的國際支持與國家安全的重視。

世總指出，座談半小時後，總會長吳光宜及台南市長黃偉哲陪同賴總統進入晚宴會場，賴總統除先感謝台商先進愛心捐款，又再度提到颱風災情，之後才細數台灣近年來在經濟發展的情況及國際情勢變化的挑戰。

世總表示，但很遺憾今日有黃姓媒體人在其臉書胡亂造謠抹黑賴總統及世總團隊，第31屆世總幹部深感憂心，台灣最珍貴的就是人與人之間互相信賴合作，台灣人民在逆境中團結互助，逆風勇敢前進，但卻有人意圖破壞這種信賴與善良，對此世總要表達深切的遺憾與譴責，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文，不再傷害台灣社會的良善力量。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

民進黨有「共諜」是真的！賴總統前機要吳尚雨判4年 4人最重判10年

創黨將滿39周年 賴清德：所有黨員應扛起清廉、勤政、愛鄉土招牌

馬太鞍溪堰塞湖溢流！綠定調救災優先 賴清德：中央會全力支持花蓮縣府

影／花蓮堰塞湖溢流致災 朱立倫呼籲賴清德總統解決問題

相關新聞

花蓮堰塞湖蓄水量大降剩15% 紅色警戒無法解除原因曝

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第三天，農業部持續監測堰塞湖狀況，目前水量已從9100萬立方公尺大幅降低，下降到1300萬立方公...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%。今...

影／批民進黨不救災還發動側翼攻擊 郝龍斌：台灣人的悲哀

國民黨主席候選人郝龍斌中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱專訪，上完節目受訪時痛批民進黨政府現在不積極的協助地方政府搶救生...

堰塞湖洪災 卓榮泰：壩體安全穩定無虞 才可解除紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，行政院會今天聽取農業部及內政部提出報告，閣揆卓榮泰要求農業部，在確認馬太鞍堰...

李鴻源喊不能爆破堰塞湖 軍事粉專提3大經典案例：台灣只能做最無奈決定

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉重災，水利專家、前內政部長李鴻源認為堰塞湖太大不能爆破或開挖溢洪道…

綠委群組要政院釋「殺傷力消息」 羅智強：冷血無良

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民進黨立委群組消息外流，要求政院釋出花蓮縣府疏散不力的殺傷力消息。國民黨團書記長羅智強今批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。