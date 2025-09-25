快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

花蓮光復鄉災情慘重....台中祭返鄉重建補助 每戶最高1萬元補助

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重洪患。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重洪患。記者劉學聖／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市長盧秀燕今宣布啟動「原民返鄉協力部落重建補助計畫」，全國首創「返鄉重建津貼」，每戶以一人申請為限，最高1萬元補助；交通費也將實支實付核給，讓族人重建家園無後顧之憂。

台中市原民會主委楊馨怡表示，災害發生的第一時間，就有台中原民朋友放下工作返鄉救災。雖然收入中斷，但部落家人的安危及家園損毀，大家心裡急切又難過，市府率全國之先推動補助，正好能協助族人安心留在部落。

楊馨怡也說，台中已有多位原住民自發募集物資，計畫從台中帶回受災部落。「有了這項補貼，族人心裡就能踏實許多，可以親自回到部落與家人站在一起，這對他們來說是很大的鼓勵與支持！」

原民會指出，補助對象為設籍台中市、年滿18歲的原住民族人，若其三等親內親屬居住於花蓮縣光復鄉，皆可提出申請，通過後每日可獲1000元生活補助，第一階段最長可補助10日，每戶以一人申請為限；此外，原民會也提供返鄉族人交通費補助，採實支實付核給。

原民會呼籲，符合資格的族人請踴躍向市府原民會提出申請，相關資訊與辦理流程已公告官網：https://www.facebook.com/share/p/1A3zjwmiPZ/

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

美暫扣製造商巨大產品 盧秀燕喊話中央：盡速處理

台中特搜帶2犬奔433公里馳援花蓮 昨夜抵達沒休息投入光復鄉救災

影／台中南投將舉辦國慶晚會、焰火 盧秀燕韓國瑜同為花蓮發聲

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

相關新聞

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，今天上午...

花蓮堰塞湖蓄水量大降剩15% 紅色警戒無法解除原因曝

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第三天，農業部持續監測堰塞湖狀況，目前水量已從9100萬立方公尺大幅降低，下降到1300萬立方公...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%。今...

花蓮洪災慘重人手不足 盧秀燕今宣布：光復鄉親返鄉每日補助1000元

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市長盧秀燕今宣布，在台中工作或居住的花蓮光復鄉...

綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳...

花蓮光復鄉災情慘重....台中祭返鄉重建補助 每戶最高1萬元補助

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市長盧秀燕今宣布啟動「原民返鄉協力部落重建補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。