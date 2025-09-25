花蓮光復鄉災情慘重....台中祭返鄉重建補助 每戶最高1萬元補助

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市長盧秀燕今宣布啟動「原民返鄉協力部落重建補助計畫」，全國首創「返鄉重建津貼」，每戶以一人申請為限，最高1萬元補助；交通費也將實支實付核給，讓族人重建家園無後顧之憂。

台中市原民會主委楊馨怡表示，災害發生的第一時間，就有台中原民朋友放下工作返鄉救災。雖然收入中斷，但部落家人的安危及家園損毀，大家心裡急切又難過，市府率全國之先推動補助，正好能協助族人安心留在部落。

楊馨怡也說，台中已有多位原住民自發募集物資，計畫從台中帶回受災部落。「有了這項補貼，族人心裡就能踏實許多，可以親自回到部落與家人站在一起，這對他們來說是很大的鼓勵與支持！」

原民會指出，補助對象為設籍台中市、年滿18歲的原住民族人，若其三等親內親屬居住於花蓮縣光復鄉，皆可提出申請，通過後每日可獲1000元生活補助，第一階段最長可補助10日，每戶以一人申請為限；此外，原民會也提供返鄉族人交通費補助，採實支實付核給。

原民會呼籲，符合資格的族人請踴躍向市府原民會提出申請，相關資訊與辦理流程已公告官網：https://www.facebook.com/share/p/1A3zjwmiPZ/ 。

