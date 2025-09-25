快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

颱風重創台灣東部 小泉進次郎等日本議員發文慰問

中央社／ 東京25日綜合外電報導

今年第18號颱風樺加沙重創台灣東部，日本農林水產大臣（相當於農業部長）小泉進次郎今天在社群平台X發文表達慰問之意。日本眾議員木原稔、參議員瀧波宏文也發文表示關心。

小泉目前也是日本執政黨自民黨總裁（黨主席）的候選人之一。

他今天上午在X發文向台灣民眾表示，「獲悉今年第18號颱風造成台灣東部為主的地區，出現嚴重災情，我對此感到相當心痛。我向罹難者以及罹難者家屬，表示哀悼之意，也由衷向受災民眾表達慰問之意」。

他在文末表示，「衷心祈禱台灣的大家，能儘早重拾平常安穩的生活」。

另外，曾任防衛大臣（相當於國防部長）的眾議員木原稔，昨天也在X發文指出，得知今年第18號颱風造成死傷，「日華議員懇談會事務局由衷表達哀悼與慰問之意。」木原稔目前也是日華懇的事務局長。

他也表示，「祈願身為友人的台灣民眾，能夠早日恢復平靜的生活」。

日本參議院議員瀧波宏文目前擔任日本農林水產副大臣。他昨天也在X發文提到花蓮縣的災情，「由衷替罹難者祈求冥福的同時，衷心向災民表達慰問之意。」

他也提及，「日本與台灣自東日本大地震（台灣稱311大地震）以來，每逢災害都彼此關懷、互相幫助，如同家人一般…這次我們也將盡力，希望能提供充分支援。」

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

樺加沙颱風重創東臺灣 台灣人壽提供保戶傷亡慰問金　

棒球亞錦賽／中華隊預賽全勝晉級 26日強碰不敗日本

家樂福、Mia C’bon中秋開烤！日本國產牛、紅麝香葡萄奢華禮盒齊登場

日自民黨總裁選舉開跑 民調：「石破票」多流向小泉

相關新聞

花蓮堰塞湖蓄水量大降剩15% 紅色警戒無法解除原因曝

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第三天，農業部持續監測堰塞湖狀況，目前水量已從9100萬立方公尺大幅降低，下降到1300萬立方公...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%。今...

影／批民進黨不救災還發動側翼攻擊 郝龍斌：台灣人的悲哀

國民黨主席候選人郝龍斌中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱專訪，上完節目受訪時痛批民進黨政府現在不積極的協助地方政府搶救生...

堰塞湖洪災 卓榮泰：壩體安全穩定無虞 才可解除紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，行政院會今天聽取農業部及內政部提出報告，閣揆卓榮泰要求農業部，在確認馬太鞍堰...

李鴻源喊不能爆破堰塞湖 軍事粉專提3大經典案例：台灣只能做最無奈決定

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉重災，水利專家、前內政部長李鴻源認為堰塞湖太大不能爆破或開挖溢洪道…

綠委群組要政院釋「殺傷力消息」 羅智強：冷血無良

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民進黨立委群組消息外流，要求政院釋出花蓮縣府疏散不力的殺傷力消息。國民黨團書記長羅智強今批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。