颱風重創台灣東部 小泉進次郎等日本議員發文慰問
今年第18號颱風樺加沙重創台灣東部，日本農林水產大臣（相當於農業部長）小泉進次郎今天在社群平台X發文表達慰問之意。日本眾議員木原稔、參議員瀧波宏文也發文表示關心。
小泉目前也是日本執政黨自民黨總裁（黨主席）的候選人之一。
他今天上午在X發文向台灣民眾表示，「獲悉今年第18號颱風造成台灣東部為主的地區，出現嚴重災情，我對此感到相當心痛。我向罹難者以及罹難者家屬，表示哀悼之意，也由衷向受災民眾表達慰問之意」。
他在文末表示，「衷心祈禱台灣的大家，能儘早重拾平常安穩的生活」。
另外，曾任防衛大臣（相當於國防部長）的眾議員木原稔，昨天也在X發文指出，得知今年第18號颱風造成死傷，「日華議員懇談會事務局由衷表達哀悼與慰問之意。」木原稔目前也是日華懇的事務局長。
他也表示，「祈願身為友人的台灣民眾，能夠早日恢復平靜的生活」。
日本參議院議員瀧波宏文目前擔任日本農林水產副大臣。他昨天也在X發文提到花蓮縣的災情，「由衷替罹難者祈求冥福的同時，衷心向災民表達慰問之意。」
他也提及，「日本與台灣自東日本大地震（台灣稱311大地震）以來，每逢災害都彼此關懷、互相幫助，如同家人一般…這次我們也將盡力，希望能提供充分支援。」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
