堰塞湖溢流當晚賴總統被指在歡宴挨批 府：惡意造謠
媒體人黃揚明指，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流當晚，賴清德總統喜孜孜在台南出席世界台商總會晚宴，且一開場就說，餐廳是比照去年520就職國宴的的方式接待。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，當年八八風災，時任行政院秘書長薛香川因理髮而下台，但這次賴政府沒有一位官員下台，綠委還要做哏圖打擊在野黨，已非「無恥」可形容。
總統府發言人郭雅慧表示，政論名嘴宣稱「總統出席世台會行程未關心花蓮災情」一事，實屬造謠妄議。賴總統當晚抵達後先進行座談，致詞開場即主動談及花蓮災情，詳述當日下午與行政院長卓榮泰開會討論花蓮災情處理因而延遲抵達會場致歉，並呼籲各界協助熱情捐款救災，該評論惡意造謠，絕非事實。
郭雅慧表示，呼籲政治評論應先聚焦花蓮救災與失聯者搜救，而非急於政治攻防污衊，評論前應力求查證以免有損威信。
賴總統在9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，開始在當地造成災情時，晚上照常出席台南台商晚宴。媒體人黃揚明說，賴總統當晚確實有在臉書等社群平台發文關切花蓮災情，但當災難發生後第一時間，賴總統喜孜孜出席一場相當歡樂的活動，且全程並未提及花蓮災情，甚至一開場就說，這邊就是賴總統去年就職辦國宴的餐廳，所以這天「餐廳也是用國宴的方式歡迎各位來到」。
黃揚明表示，大家可以想像一下，如果是八八風災發生小林村滅村事件後，馬英九還出席一場台商歡迎晚會，民進黨立委、側翼會批評些什麼？當年一位行政院祕書長因為颱風天去慶祝父親節而被罵翻下台。賴總統的幕僚，連基本的政治判斷都沒辦法說服賴取消行程，很容易營造出「路有淹死骨、朱門酒肉臭」這種觀感，也只能祝福。
蕭旭岑表示，他提醒賴總統，執政團隊正慢慢給國人一個印象：「苦民所苦，歡樂跳舞」，也就是完全不把人民的苦痛感受放在心裡，從七月的颱風肆虐南部，到這次花蓮災情，都顯示賴政府麻木不仁，以民為芻狗。
蕭旭岑表示，更讓人不可置信的是，賴總統臉書還強調：「中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上」，難道賴總統不屬於「中央所有首長」嗎？賴總統沒有在該在的位子上，怎麼去要求下面的文武百官？
蕭旭岑表示，馬前總統在當年八八風災受到最嚴格的檢驗，薛香川就因理髮而下台，但花蓮災情到現在，賴政府沒有一位官員下台，民進黨立委還要做梗圖打擊在野黨，已經不是用「無恥」就可以形容的。他呼籲賴總統應真正以民為念，為自己留下一個好名聲。
