快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

堰塞湖溢流當晚賴總統被指在歡宴挨批 府：惡意造謠

聯合報／ 記者屈彥辰周佑政／台北即時報導
世界台灣商會聯合總會23日在台南市召開年會，晚上舉辦夜歡迎晚宴，總統賴清德受邀出席，親切和企業界人士打招呼。圖／聯合報系資料照片
世界台灣商會聯合總會23日在台南市召開年會，晚上舉辦夜歡迎晚宴，總統賴清德受邀出席，親切和企業界人士打招呼。圖／聯合報系資料照片

媒體人黃揚明指，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流當晚，賴清德總統喜孜孜在台南出席世界台商總會晚宴，且一開場就說，餐廳是比照去年520就職國宴的的方式接待。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，當年八八風災，時任行政院秘書長薛香川因理髮而下台，但這次賴政府沒有一位官員下台，綠委還要做哏圖打擊在野黨，已非「無恥」可形容。

總統府發言人郭雅慧表示，政論名嘴宣稱「總統出席世台會行程未關心花蓮災情」一事，實屬造謠妄議。賴總統當晚抵達後先進行座談，致詞開場即主動談及花蓮災情，詳述當日下午與行政院長卓榮泰開會討論花蓮災情處理因而延遲抵達會場致歉，並呼籲各界協助熱情捐款救災，該評論惡意造謠，絕非事實。

郭雅慧表示，呼籲政治評論應先聚焦花蓮救災與失聯者搜救，而非急於政治攻防污衊，評論前應力求查證以免有損威信。

賴總統在9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，開始在當地造成災情時，晚上照常出席台南台商晚宴。媒體人黃揚明說，賴總統當晚確實有在臉書等社群平台發文關切花蓮災情，但當災難發生後第一時間，賴總統喜孜孜出席一場相當歡樂的活動，且全程並未提及花蓮災情，甚至一開場就說，這邊就是賴總統去年就職辦國宴的餐廳，所以這天「餐廳也是用國宴的方式歡迎各位來到」。

黃揚明表示，大家可以想像一下，如果是八八風災發生小林村滅村事件後，馬英九還出席一場台商歡迎晚會，民進黨立委、側翼會批評些什麼？當年一位行政院祕書長因為颱風天去慶祝父親節而被罵翻下台。賴總統的幕僚，連基本的政治判斷都沒辦法說服賴取消行程，很容易營造出「路有淹死骨、朱門酒肉臭」這種觀感，也只能祝福。

蕭旭岑表示，他提醒賴總統，執政團隊正慢慢給國人一個印象：「苦民所苦，歡樂跳舞」，也就是完全不把人民的苦痛感受放在心裡，從七月的颱風肆虐南部，到這次花蓮災情，都顯示賴政府麻木不仁，以民為芻狗。

蕭旭岑表示，更讓人不可置信的是，賴總統臉書還強調：「中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上」，難道賴總統不屬於「中央所有首長」嗎？賴總統沒有在該在的位子上，怎麼去要求下面的文武百官？

蕭旭岑表示，馬前總統在當年八八風災受到最嚴格的檢驗，薛香川就因理髮而下台，但花蓮災情到現在，賴政府沒有一位官員下台，民進黨立委還要做梗圖打擊在野黨，已經不是用「無恥」就可以形容的。他呼籲賴總統應真正以民為念，為自己留下一個好名聲。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

蕭旭岑：否認台灣光復 徐國勇應退回中華民國發的薪水

蕭旭岑批美國違反六項保證 陳冠廷反指「對美方政策的誤解」

蕭旭岑：民進黨政客出賣台灣利益 對不起中華民國

AIT違美國六項保證宣揚台灣地位未定 蕭旭岑：把台灣安全推向險境

相關新聞

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，今天上午...

花蓮堰塞湖蓄水量大降剩15% 紅色警戒無法解除原因曝

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第三天，農業部持續監測堰塞湖狀況，目前水量已從9100萬立方公尺大幅降低，下降到1300萬立方公...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%。今...

花蓮洪災慘重人手不足 盧秀燕今宣布：光復鄉親返鄉每日補助1000元

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市長盧秀燕今宣布，在台中工作或居住的花蓮光復鄉...

綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳...

堰塞湖溢流當晚賴清德被指喜孜孜晚宴 世總：無端造謠

媒體人黃揚明今天表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤當晚，賴清德總統喜孜孜前往台南出席世界台商總會台南市之夜歡迎晚宴。世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。