花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%。今早林業及自然保育署航測及遙測分署則出動國家航遙測飛機，飛抵堰塞湖上空以及下游災區描測，最新照片分析結果將在下午出爐。據了解，壩體剩餘蓄水量約1300萬噸，與昨日的2300萬噸相比已再大幅減少。
農業部林業及自然保育署航測及遙測分署為執行航空攝影任務，包含農作物面積調查、勘災等，引進的國家航遙測飛機King Air 360ER，2023年2月22日正式亮相，目前共有2架，可進行地面解析度15公分的國土航拍作業。
林業及自然保育署航測及遙測分署分署長黃群修表示，原本計畫昨天就要出動1架國家航遙測飛機前往堰塞湖進行空拍勘查任務，但因昨天當地天氣不佳，因此決定今天天氣好的時候出發拍攝。航遙測飛機拍攝上有更大的觀測範圍，可以進行地面解析度15公分的國土航拍作業，地面人員、車輛、標線等都能看得相當清楚，因此今早不只拍攝堰塞湖，也包含下游受災區等。
黃群修說，目前航遙測飛機已順利完成拍攝任務，但因為拍攝的照片像素非常高，分析上需要一些時間，才能進一步精確計算堰塞湖面積等資訊，最快今天下午分析結果就可以出爐，會第一時間將資訊給林保署花蓮分署、國家災害防救科技中心等。
堰塞湖溢流後續災害因應部分，林保署長林華慶表示，根據今上午航遙測分署的航拍結果，壩體溢流下切105公尺，剩餘蓄水量約1300萬噸，與昨統計的蓄水量2300萬噸相比已再大幅減少，但因壩體及周圍地質仍不穩定，且集水區上游持續降雨沖刷壩體，因此仍維持堰塞湖紅色警戒。
