中央9度示警、花蓮延誤撤離？縣府駁斥：絕非事實

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。本報資料照片
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，到今天已有15人死亡，30多人仍失聯。中央與地方為此吵成一團，網路傳出「林業保育署9次示警、花蓮縣府延誤撤離」，縣府澄清絕非事實，指9次是7月開始監測累積通報；不過林保署說，7月至今已發布16次緊急通報單，從8到16報共9報，都是針對這次的樺加沙颱風，其中8報為紅色警戒通報。

花蓮縣府昨天說明，部分媒體及網路傳「9次示警」，指的是林保署從7月26日開始觀測馬太鞍溪堰塞湖，累積第9封的通報行政文件「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」，因堰塞湖未解除列管，故累計續報，並非網路所指的「連續9次示警強制撤離」。

縣府說明，21日下午內政部依台大專家模擬結果，將警戒趨範圍擴大，從原本245戶擴大到1801戶，擴大7倍，縣府立即會同鄉鎮公所盤點，並與國軍展開撤離，與時間塞跑；22日上午7時，林保署監測判斷堰塞湖「24小時內有潰堤風險」，故發布第9封通報單「發布紅色警戒」，縣府與地方鄉鎮公所亦已同時強制撤離，呼籲外界不要再散播謠言或操弄風向。

林保署花蓮分署長黃群策今天被問到此事，表示從7月26日至今，共發出16次緊急通報單，前7次包括8月的楊柳颱風在內，這次樺加沙颱風來襲，從9月21日黃色警戒開始，一共9次發出緊急通報單，共9報，其中除第一次為黃色警戒，22日上午7時起都是紅色警戒單，提醒縣府要啟動撤離工作。

花蓮分署表示，緊急通報單是針對有特殊情況，或者紅黃色警戒、解除警戒等情況才會發布，用意是通知相關單位務必注意。

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。記者劉學聖／攝影
