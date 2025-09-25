蔣萬安捐1個月所得 今再宣布加派43人、26車馳援花蓮救災

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成慘重傷亡。台北市長蔣萬安昨在臉書發文全力支援救災，第一批人、車已經抵達花蓮，蔣萬安今再宣布再加派救災團隊人員43人、26輛各式機具車輛出發前往花蓮救災。

北市府第一批先遣搜救小組2車6人和1架無人機已抵達花蓮，協助執行災民撤離勤務，蔣萬安今在臉書指出，持續加派支援救災「台北與花蓮站在一起」

今天早上台北市工務局、環保局再加派救災團隊人員43人、機具鏟裝車4輛、挖土機4台、機具沖溝車2輛、吸泥車2輛、貨卡車12輛、工具車及行政車各1輛出發前往花蓮救災。蔣萬安也提醒，辛苦的前線人員，務必注意自身安全。

蔣萬安指出，這幾天，台北隊已完成全府盤點，可支援人力306名，含醫療人員、搜救隊、工程人員等，，以及大型車輛與救生艇35台、小型抽水機47台、無人機2架。物資方面，也已備妥飲用水、泡麵、罐頭1000箱，以及照明設備、棉被等民生物資。全力配合花蓮市政府需求，與花蓮鄉親同心度過難關。

蔣萬安指出，他也要求社會局、民政局、原民會、工務局、消防局等跨局處協調，準備飲用水、米糧、保暖衣物、生活用品等物資；社會局也協助整合原有普渡物資轉贈災區應急，特別感謝各大宮廟與各界善心支持；原民會則啟動急難慰助機制，由12區原住民服務員主動關心及蒐整族人受災狀況、規劃後續慰問方案。

蔣萬安說，在這個艱難時刻，他也捐出一個月所得，盡一分心力，幫助花蓮受災民眾早日恢復生活。「台北與花蓮站在一起，全力以赴，天佑花蓮」。 台北市長蔣萬安今再宣布再加派救災團隊人員43人、26輛各式機具車輛出發前往花蓮救災。圖／取自蔣萬安臉書 台北市長蔣萬安今再宣布再加派救災團隊人員43人、26輛各式機具車輛出發前往花蓮救災。圖／取自蔣萬安臉書 台北市長蔣萬安今再宣布再加派救災團隊人員43人、26輛各式機具車輛出發前往花蓮救災。圖／取自蔣萬安臉書

