撤離未逐戶確認、災民避難觀念不足 沈政男：堰塞湖暴露防災漏洞

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日傍晚溢流，造成重大災情。失聯人數一度從一百多人減為十幾人，昨晚又修正為四十多人，顯示官方對必須撤離人數掌握困難。評論家、醫師沈政男指出，這起災情慘重，與台灣從未面對堰塞湖撤離經驗有關，撤離強度不足，導致傷亡與失聯。

沈政男指出，中央災害應變中心表示，事發前已九度建議或要求地方強制撤離，地方政府也強調有執行，但現場仍有數十甚至上百人沒有離開。相關人士分析，未撤離的情況可能分成兩類，一是收到通知卻選擇不撤或來不及撤離；另一是根本沒有接獲通知。

其實光復鄉過去已有強制撤離經驗。今年8月，因堰塞湖風險，光復村曾進行預警撤離，當時有居民抱怨家中有人重殘不便移動，但村長仍堅持「不行也是要抓走」，最後順利完成撤離。

地方人士認為，顯示基層已有強制撤離機制，但此次災害規模過大，涉及人數逾八千，要在短短一、兩天內確實完成戶戶清空，困難重重。

民進黨籍花蓮縣議員表示，花蓮天災頻繁，居民對撤村感到厭倦，強制措施難以次次落實，但老人、病患確實應列為優先撤離對象。外界關切，在這次罹難與失聯名單中，究竟有多少屬於老人或臥病者，還有多少是健康成年人，數據有待釐清。

災情最嚴重的佛祖街，更留下動人一幕。6歲女童小沂與阿公、阿婆受困平房，大人將她安置到屋梁高處後失聯。她獨自一人在黑暗中度過一天一夜，昨終於被救難人員破屋頂救出。當搜救隊員詢問是否還有其他人時，她用稚嫩聲音回答「還有阿公阿婆」，但兩人迄今下落不明。

鄰近住戶因家中有閣樓，三名家人得以提前被尋獲。小沂的母親當時外出工作，將她託付給乾姑姑夫婦照顧。獲救後，小沂的第一句話是「我要吃餅乾」，全然不知阿公阿婆已經失聯。

沈政男指出，花蓮縣以往的撤離作業大多因應颱風，居民有心理準備，但堰塞湖潰決屬少見災害，撤離模式未建立完整經驗。這次災變暴露出防災體系的漏洞，包括撤離通知未能逐戶確認、災民避難觀念不足、以及短時間內無法完成大量撤離等問題。

