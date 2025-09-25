快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

撤離未逐戶確認、災民避難觀念不足 沈政男：堰塞湖暴露防災漏洞

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰決，夾帶泥沙的大水造成光復鄉市區被覆上一層黏稠的淤泥，災後滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流潰決，夾帶泥沙的大水造成光復鄉市區被覆上一層黏稠的淤泥，災後滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日傍晚溢流，造成重大災情。失聯人數一度從一百多人減為十幾人，昨晚又修正為四十多人，顯示官方對必須撤離人數掌握困難。評論家、醫師沈政男指出，這起災情慘重，與台灣從未面對堰塞湖撤離經驗有關，撤離強度不足，導致傷亡與失聯。

沈政男指出，中央災害應變中心表示，事發前已九度建議或要求地方強制撤離，地方政府也強調有執行，但現場仍有數十甚至上百人沒有離開。相關人士分析，未撤離的情況可能分成兩類，一是收到通知卻選擇不撤或來不及撤離；另一是根本沒有接獲通知。

其實光復鄉過去已有強制撤離經驗。今年8月，因堰塞湖風險，光復村曾進行預警撤離，當時有居民抱怨家中有人重殘不便移動，但村長仍堅持「不行也是要抓走」，最後順利完成撤離。

地方人士認為，顯示基層已有強制撤離機制，但此次災害規模過大，涉及人數逾八千，要在短短一、兩天內確實完成戶戶清空，困難重重。

民進黨籍花蓮縣議員表示，花蓮天災頻繁，居民對撤村感到厭倦，強制措施難以次次落實，但老人、病患確實應列為優先撤離對象。外界關切，在這次罹難與失聯名單中，究竟有多少屬於老人或臥病者，還有多少是健康成年人，數據有待釐清。

災情最嚴重的佛祖街，更留下動人一幕。6歲女童小沂與阿公、阿婆受困平房，大人將她安置到屋梁高處後失聯。她獨自一人在黑暗中度過一天一夜，昨終於被救難人員破屋頂救出。當搜救隊員詢問是否還有其他人時，她用稚嫩聲音回答「還有阿公阿婆」，但兩人迄今下落不明。

鄰近住戶因家中有閣樓，三名家人得以提前被尋獲。小沂的母親當時外出工作，將她託付給乾姑姑夫婦照顧。獲救後，小沂的第一句話是「我要吃餅乾」，全然不知阿公阿婆已經失聯。

沈政男指出，花蓮縣以往的撤離作業大多因應颱風，居民有心理準備，但堰塞湖潰決屬少見災害，撤離模式未建立完整經驗。這次災變暴露出防災體系的漏洞，包括撤離通知未能逐戶確認、災民避難觀念不足、以及短時間內無法完成大量撤離等問題。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

柯文哲入監坐馬桶染HPV？醫揭看守所舍房環境 直言「當然有可能」

釋昭慧月薪14萬籲拒領普發現金 他批沒意義曝1下場

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

柯文哲交保被撤銷 醫酸：北院審九月不如高院看一天

相關新聞

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，今天上午...

花蓮堰塞湖蓄水量大降剩15% 紅色警戒無法解除原因曝

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第三天，農業部持續監測堰塞湖狀況，目前水量已從9100萬立方公尺大幅降低，下降到1300萬立方公...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%。今...

花蓮洪災慘重人手不足 盧秀燕今宣布：光復鄉親返鄉每日補助1000元

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市長盧秀燕今宣布，在台中工作或居住的花蓮光復鄉...

綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳...

堰塞湖溢流當晚賴清德被指喜孜孜晚宴 世總：無端造謠

媒體人黃揚明今天表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤當晚，賴清德總統喜孜孜前往台南出席世界台商總會台南市之夜歡迎晚宴。世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。