協助災後重建 天然災害臨時工作措施開放登記

中央社／ 台北25日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成當地嚴重災情，勞動部勞動力發展署北分署啟動天然災害臨時工作措施，每人每月上工時數150小時，以時薪新台幣190元核給，開放災區失業民眾登記。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，根據中央災害應變中心統計，截至25日上午7時，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、52人受傷，失聯人數31人，更有超過600人被迫住在收容所、有家歸不得。

勞動部勞動力發展署北分署今天發新聞稿指出，為了協助災後重建工作，已啟動「天然災害臨時工作措施」，依各鄉鎮公所提報需求名額，開放給災區受災失業民眾登記參加。

北分署表示，昨天主動聯繫花蓮縣政府及轄內各鄉鎮公所，初步掌握受災區域以花蓮南區的光復鄉、瑞穗鄉為主，兩公所已提出人力需求，後續也將持續了解各區需求，並秉持「從簡、從速」原則審核派工。

北分署指出，天然災害臨時工作措施工作內容以家園重建、環境清理及物資搬運為主，為期1至2個月，每人每月上工時數最高150小時，以時薪190元核給，每月不超過月最低工資。

北分署說，只要是設籍、居住或原受僱於災區且目前失業的民眾，即日起可檢附身分證、設籍或居住災區證明及無工作切結書，就近向玉里就業中心或光復、瑞穗就業服務台辦理登記並接受推介。

為了簡化鄉鎮公所作業流程並爭取時效，北分署說，除了加派人員前往收件，也同步提供電子傳輸受理申請，遇案即審，盡速提供工作崗位給受災失業者登記參加，協助家園重建、穩定民生。

