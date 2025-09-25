快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

全力支援、與花蓮站在一起 蔣萬安宣布捐一月所得

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市工務局、環保局今天早上再加派救災團隊。圖／台北市政府提供
台北市工務局、環保局今天早上再加派救災團隊。圖／台北市政府提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，台北市第一時間派員前往災區全力支援救災。台北市長蔣萬安25日上午宣布，在這個艱難時刻，將捐出一個月所得，盡一份心力，幫助花蓮受災民眾早日恢復生活。他說，台北與花蓮站在一起，全力以赴，天佑花蓮。

蔣萬安指出，繼得知災情第一時間台北出發的先遣隊，以及昨日出發的第一梯次搜救隊，台北市工務局、環保局今天早上再加派救災團隊人員43人、機具鏟裝車4台、挖土機4台、機具沖溝車2台、吸泥車2台、貨卡車12台、工具車及行政車各1台出發前往花蓮救災。他也提醒辛苦的前線同仁，務必注意自身安全。

蔣萬安表示，台北隊這幾天已完成全府盤點，可支援含醫療人員、搜救隊、工程人員等人力306名、大型車輛與救生艇35台、小型抽水機47台、無人機2架。物資方面，也已備妥飲用水、泡麵、罐頭1000箱，以及照明設備、棉被等民生物資。全力配合花蓮市政府需求，與花蓮鄉親同心度過難關。

他也要求社會局、民政局、原民會、工務局、消防局等跨局處協調，準備飲用水、米糧、保暖衣物、生活用品等物資；社會局也協助整合原有普渡物資轉贈災區應急，特別感謝各大宮廟與各界善心支持；原民會則啟動急難慰助機制，由12區原住民服務員主動關心及蒐整族人受災狀況、規劃後續慰問方案。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

盼拋磚引玉…助花蓮災民度難關 蔣萬安捐1個月所得

營養午餐補助中央地方再槓 張惇涵：在野修財劃法不應只調公式

台北隊今再派4車15人救災 蔣萬安：全力支援與花蓮同在

全球十大藥廠這國家占二個 專家籲生技產業：打國際戰要找領頭羊公司

相關新聞

花蓮堰塞湖蓄水量大降剩15% 紅色警戒無法解除原因曝

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第三天，農業部持續監測堰塞湖狀況，目前水量已從9100萬立方公尺大幅降低，下降到1300萬立方公...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%。今...

影／批民進黨不救災還發動側翼攻擊 郝龍斌：台灣人的悲哀

國民黨主席候選人郝龍斌中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱專訪，上完節目受訪時痛批民進黨政府現在不積極的協助地方政府搶救生...

堰塞湖洪災 卓榮泰：壩體安全穩定無虞 才可解除紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，行政院會今天聽取農業部及內政部提出報告，閣揆卓榮泰要求農業部，在確認馬太鞍堰...

李鴻源喊不能爆破堰塞湖 軍事粉專提3大經典案例：台灣只能做最無奈決定

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉重災，水利專家、前內政部長李鴻源認為堰塞湖太大不能爆破或開挖溢洪道…

綠委群組要政院釋「殺傷力消息」 羅智強：冷血無良

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民進黨立委群組消息外流，要求政院釋出花蓮縣府疏散不力的殺傷力消息。國民黨團書記長羅智強今批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。