垂直避難非臨時新方法 內政部：短時間保命關鍵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
外傳「垂直避難」是臨時新方法，內政部也特別澄清，「垂直避難」並非新創。圖／內政部

受樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，外傳「垂直避難」是臨時新方法，內政部25日澄清，「垂直避難」並非新創，同時內政部強調，目前花蓮馬太鞍溪周遭仍需保持警戒，堰塞湖溢流雖已趨緩，但溪流常態性水流仍在，倘若天候有變化，任何一刻都不能掉以輕心。

因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，外傳「垂直避難」是臨時新方法，內政部也特別澄清，「垂直避難」並非新創。內政部解釋，發生水災時，民眾可採取三種水災避難方式，包括依親避難，投靠親友，暫時安置；前往避難收容處所，也就是到指定安全地點；至高處垂直避難，也就是就近往高樓層或高地移動。

內政部指出，聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫，以及花蓮縣水災保全計畫中，都清楚列出這些避難原則。當短時間內無法水平撤離時，往高處、往樓層上層避難，往往就是爭取時間、保全性命的關鍵。

內政部強調，災害的挑戰瞬息萬變，但彼此守護的心意不變。請大家繼續遵循官方訊息，遠離危險，選擇最安全的避難方式，給自己與家人多一份保障。

堰塞湖 馬太鞍溪

