大豐媒體捐款衛福部專戶500萬元 助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後地區重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日因颱風及外圍環流影響發生災情，大水瞬間沖進鄰近鄉鎮，水深一度高達近1層樓，多人受困待援，救難人員持續地毯式搜救，經疏散安置的民眾也亟需物資協助，各方捐款與物資湧入當地，也有援救團隊進入當地幫助救災與重建等工作。

針對此次花蓮光復鄉堰塞湖災害，大豐媒體集團展現企業社會責任不遺餘力，響應衛福部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，捐款500萬元協助災後重建及居民安置。大豐媒體表示，這次花蓮遭受因颱風引發的災害，希望透過專案捐款直接幫助受災家庭，將愛心傳達到需要的民眾手上。

大豐媒體集團在地深耕已久，專注於有線電視及寬頻本業經營有成外，更積極落實企業社會責任，2022年成立大大數位慈善基金會，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，在新冠疫情、花蓮403震災等民眾需要幫助的場合都能看到集團熱心捐助，此次賑災捐助以拋磚引玉，希望更多企業與社會大眾投入救災行列。

