花蓮堰塞湖溢流釀災 考試院長周弘憲捐1個月所得賑災

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，考試院今天說，為協助受災地區重建，考試院長周弘憲決定捐出1個月所得，祈願逝者安息，受災民眾早日重建家園，恢復正常生活。

根據中央災害應變中心統計，截至今天上午7時，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、52人受傷，失聯人數31人。

考試院透過新聞稿表示，強颱樺加沙挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉等地。周弘憲心繫花蓮民眾，決定捐出1個月所得，希望能略盡棉薄之力，協助花蓮受災民眾，共同攜手度過難關。

商品推薦