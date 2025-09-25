花蓮洪災慘重人手不足 盧秀燕今宣布：光復鄉親返鄉每日補助1000元

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今宣布，在台中工作或居住的花蓮光復鄉親如要返鄉參與救災或是環境清理，中市府將全國首創，給予一天1000元生活津貼，最高可補助10天。記者余采瀅／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市長盧秀燕今宣布，在台中工作或居住的花蓮光復鄉親如要返鄉參與救災或是環境清理，中市府將全國首創，給予一天1000元生活津貼，最高可補助10天，另有交通補助，希望略盡棉薄之力。

盧秀燕表示，很多花蓮鄉親在台中工作或居住，尤其是光復鄉的親鄉，看到家鄉重創心急如焚，很多留在故鄉的人都是老弱婦孺，有人已經趕返鄉，也有人這兩天陸續出發，返鄉清理家園及參與搜救自己的家園，但不少光復鄉親在台中從事非典型工作或是勞力工作，返鄉期間就沒有收入，生計雪上加霜。

盧秀燕說，經台中市原民會主委楊馨怡建議，中市府即日起推出生活津貼制度，只要光復鄉鄉親要返鄉參與救災或是環境清理，只要提出簡單證明，就給予一天1000元的生活津貼，第一階段最高補助10天，並有交通補助，以解決當地人手不足的困境。

盧秀燕強調，「人同此心，心同此理」，如果故鄉遇到災情，相信大家也會返鄉處理，但是暫停工作，生計會受到影響，因此全國首創補貼制度，希望略盡棉薄之力。

台中市消防局昨天下午即動員消防車13輛、特搜人員35名、醫師1名及2隻搜救犬Parker、Rooney，攜帶水域救援、繩索與醫療器材等裝備，趕赴花蓮災區。

盧秀燕指出，花蓮災情越來越大，死傷人數也增加，整個光復鄉滿目瘡痍，需要持續救援，昨日中午她指示指示消防局全力支援，台中特搜人員昨天下午整裝後，即直奔433公里，已經趕到場救難。

盧秀燕也說，現在還有數十人失聯，必須持續搜救，但因當地都是爛泥巴，且高到膝蓋，搜救人員前進寸步難行，但仍會全力救災。由於搜救環境惡劣，將視搜救情況，消防局將會規劃搜救人員換班制度。

