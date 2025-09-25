花蓮洪災 卓伯源建議朱立倫：找李鴻源組災難應對小組

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀當地災情，國民黨主席候選人卓伯源今早接受「千秋萬事」訪問，點名行政院長卓榮泰應為此道歉，民進黨因怕被追究責任，所以才把火轉移到國民黨立院黨團總召傅崐萁、花蓮縣政府。他也肯定國民黨主席朱立倫宣布捐款100萬元，這是表達國民黨的態度，建議朱要邀請內政部前部長李鴻源擔任花蓮災難應對小組召集人。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，當地災民急待救援。卓伯源今日接受訪問，他說中央政府處理態度令人心寒，卓榮泰沒有勇於承擔，而是與地方官員互罵，在前進指揮所憤而離去，如果他是行政院長，一定會承擔所有責難，他認為就是要道歉，勿責怪花蓮縣政府，如果卓揆願意道歉，反而可以受到肯定，民進黨因害怕被追究責任，把火轉到傅崐萁、花蓮縣政府身上。

卓伯源肯定朱立倫捐款100萬元助當地賑災，他表示，這是表達國民黨的態度，國民黨作為有長期執政經驗的政黨，有很多政務官與地方首長經驗，朱立倫應邀集大家整理救災經驗，提供給中央政府。朱一定要邀請李鴻源擔任花蓮災難應對小組召集人，召集國民黨智庫與基層官員，提出一套救災與重建的具體計畫，並開國際記者會說明，展現國民黨的執政能力以及對人民的關心，比民進黨政府強。

卓伯源表示，這次災情，縣民、縣政府都很可憐，防洪水也要防口水，中央政府不要再噴口水，那些罵人的人應把精力投入救災，究責不是此時的第一要務，應等降低人民財產損失、災後重建後，再來究責。

卓伯源也以彰化縣前縣長經驗分享，他認為，這次花蓮縣政府的撤離計畫分成依親、收容、垂直避難等，最大的問題是垂直避難，有很多老人家、行動不便者都難執行，這次國家級警報失靈，也有很多民眾不願撤離家園，中央政府就應介入處理。

卓伯源舉例，像紅色預警區域應強制驅離，但花蓮縣不同於其他縣市，土地很廣，人力不夠，這時中央就應介入，且堰塞湖問題只有中央政府才有能力處理，花蓮縣長徐榛蔚應該公開呼籲中央介入。

卓伯源談及上周中天新聞舉辦的國民黨主席候選人辯論，自己未獲邀一事；他說，這件事情他忍無可忍，他認為這是違背公平原則，阻擋另2位黨主席候選人，他的訴求得到許多民眾支持，有人建議他提告但他不考慮，他要提醒中天，這已違背社會公義、選舉公平，雖然這是錯誤，他仍肯定中天監督政府的貢獻。

