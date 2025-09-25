不捨花蓮長者罹難 蕭美琴赴台北國際照顧博覽會 災害更仰賴特殊知識

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
副總統蕭美琴出席第六屆台北國際照顧博覽會致詞時說，花蓮光復鄉災損嚴重，收容中心多數為年長者，不少人也有身心障礙等照顧需求，「偏鄉人口老化嚴重，照顧安養不只是日常課題，災害發生時更需仰賴特殊知識。」記者林琮恩／攝影
強颱樺加沙帶來狂風驟雨，造成花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流，造成多位高齡長者過世。副總統蕭美琴昨天赴花蓮勘災，今出席第六屆台北國際照顧博覽會，她致詞指出，花蓮光復鄉災損嚴重，收容中心多數為年長者，且除年事高，不少人也有身心障礙等照顧需求，「偏鄉人口老化嚴重，照顧安養不只是日常課題，災害發生時更需仰賴特殊知識。」

「台灣最美的風景是人，我們引以為傲，但高齡化少子化問題，也很嚴重。」蕭美琴指出，長照政策一直是政府照顧百姓重要課題，需要民間創新、科技等力量共同投入，照顧是愛，也是責任，更是台灣人展現韌性的地方，安老是所有台灣人，一輩子無一倖免的人生課題，如何在有品質、有尊嚴、健康且受到關愛中的環境安老，是各界共同目標。

蕭美琴表示，照顧壓力成為許多家庭焦慮來源，照顧者長時間身心勞累，在家庭責任，與經濟需求間不斷拉扯，政府透過長照政策，讓健康老化、在地安老、安寧善終不再只是理念，而是落實到每一個鄰里，並透過喘息服務，讓照顧者獲得支持，照顧不只是社福議題，也與經濟有關，能讓年輕世代有空間發展、中年世代減少焦慮，亟需政府推動、民間社區公民共同參與。

蕭美琴指出，她看到花蓮縣光復鄉災情嚴重，除衛福部努力外，內政部也在推動「防災士」訓練，由民間團體、宗教團體共同努力，訓練人數已超過萬人，盼透過防災訓練普及化，面對特殊災害時，照顧者與被照顧者，能知道還有什麼認知，平常能做哪些防範，降低災害導致的傷害，「災害不斷提醒我們需要努力方向。」

衛福部次長呂建德指出，他上任後，每天緊盯兩個數字，即國內出生率、65歲以上人口比率，今年7月，老人人口已來到458萬，占總人口19.67%，今年就會超過20%，成為超高齡社會；目前長照預算已從過去的49億元，一酪成長至明年1153億元，照服員人數也從2萬5千人，現已突破10萬4千人，薪資從最初的2萬5千元，目前突破4萬元，長照據點也從720處，增加至1萬5313處。

衛福部次長呂建德指出，他上任後，每天盯著出生率、65歲以上人口比率2個數字，今年7月，數字已經來到458萬，占總人口比率19.67%，今年就會超過20%，成為超高齡社會。記者林琮恩／攝影
