花蓮堰塞湖蓄水量大降剩15% 紅色警戒無法解除原因曝

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第三天，農業部持續監測堰塞湖狀況，目前水量已從9100萬立方公尺大幅降低，下降到1300萬立方公尺，蓄水量只剩15%，評估不會再有「大洪水」，但必須綜合考量天候、壩體穩定、河道土砂等狀況，才能解除紅色警戒，仍不能掉以輕心。

林業保育署花蓮分署長黃群策今天說明，目前24小時密切監控，今天監測顯示，堰塞湖水量已從滿水位的9100萬噸下降到1300萬噸，是原本蓄水量的15%，壩體下切超過104公尺，評估目前不會有致災洪水。

黃群策表示，雖然水量大幅減少，但溢流造成壩體大量土砂流進河道，這幾天上游也有大量降雨，仍在密切監控，仍需視天候狀況，研判殘餘壩體、水量及河道土砂狀況等綜合條件下評估安全無虞才可解除。

林保署表示，考量災民有清理家園的需求，白天可以回家整理，但建議晚上還要是回到安置處所，也提醒民眾不要靠近河道，注意細胞簡訊，以策安全。

23日發生洪災後，地方人心惶惶，不時傳出「第三次溢流」的訊息，經濟部次長賴建信今天呼籲不要輕信假訊息，不要恐慌。 監測人員今天上午近10時在光復林道，拍攝堰湖塞狀況。圖／農業部提供

