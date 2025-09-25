綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡（圖）點名內政部長劉世芳，說此時不是忙調度資源，竟是動用公務員查人民資料，在人民期待政府全力救災時，執政黨要員，心中眼中只有政敵？圖／聯合報系資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳智菡點名內政部長劉世芳此時不是忙調度資源，竟是動用公務員查人民資料，在人民期待政府全力救災時，執政黨要員，心中眼中只有政敵？

陳智菡今在臉書發文表示，昨天民進黨立法院黨團內部簡訊曝光，其實還有幾個重點大家似乎沒有關注到。首先當時已經有14位國民不幸罹難，民進黨立委王定宇、林淑芬說要列出死亡「序列圖卡」、調戶籍資料，接著行政院秘書長張惇涵回覆「跟世芳處理中。」

陳智菡質疑，「世芳就是劉世芳嗎？」內政部長此時不是忙著調度資源，協助災民，結果竟然是動用公務員查人民資料，用家屬的傷痛發動攻擊，用無辜的人民幫民進黨卸責墊背？

陳智菡還說，其次民進黨立委蔡易餘在群組裡說「這次是潰堤而非溢流，黃國昌玩文字遊戲搞仇恨值」，馬上NCC、農業部就通令各大媒體，不准用潰堤要用「溢流」，「都什麼時候了？還在玩文字遊戲？在人民期待政府全心全力救災的時候，這些執政黨的要員，心中眼中有人民嗎？還是只有政敵？」

