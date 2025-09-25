綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳智菡點名內政部長劉世芳此時不是忙調度資源，竟是動用公務員查人民資料，在人民期待政府全力救災時，執政黨要員，心中眼中只有政敵？
陳智菡今在臉書發文表示，昨天民進黨立法院黨團內部簡訊曝光，其實還有幾個重點大家似乎沒有關注到。首先當時已經有14位國民不幸罹難，民進黨立委王定宇、林淑芬說要列出死亡「序列圖卡」、調戶籍資料，接著行政院秘書長張惇涵回覆「跟世芳處理中。」
陳智菡質疑，「世芳就是劉世芳嗎？」內政部長此時不是忙著調度資源，協助災民，結果竟然是動用公務員查人民資料，用家屬的傷痛發動攻擊，用無辜的人民幫民進黨卸責墊背？
陳智菡還說，其次民進黨立委蔡易餘在群組裡說「這次是潰堤而非溢流，黃國昌玩文字遊戲搞仇恨值」，馬上NCC、農業部就通令各大媒體，不准用潰堤要用「溢流」，「都什麼時候了？還在玩文字遊戲？在人民期待政府全心全力救災的時候，這些執政黨的要員，心中眼中有人民嗎？還是只有政敵？」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言