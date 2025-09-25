極端天氣+高齡社會 花蓮洪災多長者罹難 專家提解方

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
花蓮救災進入第三天，光復鄉許多民宅能淹沒在土石中。記者劉學聖／攝影
花蓮光復鄉許多長者在家中無法逃生，被洪水淹死或土石掩埋。民眾憂心高齡社會加上極端天氣，未來行動不便長者遇上悲劇恐會愈來愈多。專家建議，可設計其他備案，例如利用科技設備監控，長者第一時間獲救機率也會提高。

85歲黃姓婦人23日下午1時許已被家人從佛祖街住處撤離，但老人家說想回住處看一下，想回家睡覺，家人只好大約兩點多把她載回住處，但隨即洪水來襲，家人想要趕回去救援也趕不回去。

台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎指出，根據現行SOP，災害來臨前，針對獨居老人、行動不便者等高風險對象，理論上應執行「事前撤離」，一般民眾才採「垂直避難」，往樓上撤離，但這次有很多罹難者為長者或行動不便者。

吳杰穎指出，按理來說這些人應都在災害來臨前撤離完成，但可能基於某些原因，如長者不願撤離等，導致公部門強制撤離沒有做到位。

他建議，政府要汲取這次經驗，危險地區平常就要做大量準備和演練，堰塞湖溢流相當罕見，可能是台灣有史以來第一次，沒有相關經驗，即使政府做了準備，但對於情境想像還是有誤差，導致災情遠超預期。

一名主管社會福利的官員也說，針對高風險對象，包含住在河川邊、高山，或附近人煙稀少等地理因素，或者平常臥床、依靠居服、缺乏自我保護能力等身體因素的民眾，地方政府應掌握清楚，設計更完善的撤離和保護機制，特別是高齡化社會下，獨居長者會越來越多，這些人不喜歡離開熟悉的地方，可能會拒絕甚至反抗撤離，須有相關機制因應。

該官員表示，針對高齡長者或行動不便者，地方政府可以透過科技設備保持聯繫，例如與這些人家中安裝不斷電緊急救援系統，若發生危險可透過按鈕求救、對話確認安全。此外，日常的準備與演練也很重要，包含基本避難包可準備好盥洗衣物、食物放在可取得之處，若因此受困也可以保持基本生活，加強宣導提升敏感度並知道如何求助，再由縣市政府提早安置和撤離。

