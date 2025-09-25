堰塞湖溢流綠只想釋出「具殺傷力消息」柳采葳諷：洩漏劇本
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮，網路上卻傳出多張民進黨立委在群組中要求行政院「釋出具殺傷力消息」對此，國民黨發言人、台北市議員柳采葳今指出，民進黨再次上演整套政治劇本，只是沒想到有人看不下去，決定提前洩漏劇本。
柳采葳指出，馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組對話截圖流出，綠委王定宇要求行政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。從對話中可以看到，民進黨立委林淑芬、李坤城、蔡易餘都加入討論，而行政院秘書長張惇涵則表示和內政部長劉世芳正在處理中。
她說，對照時間軸，當民進黨立委和行政院官員正在想要怎麼推卸政治責任的同時，行政院長卓榮泰和民進黨立委沈伯洋正在假惺惺勘災，事後還不忘在Threads上發文表示「真的很生氣」把責任全推給國民黨的傅崐萁委員。
柳采葳表示，民進黨再次上演整套政治劇本，演技精湛，只是沒想到這次劇團成員看不下去綠營大嗑人血饅頭，把政治利益擺在花蓮人的性命之上，決定提前洩漏劇本。
柳采葳說，她認為這次事件讓全國民眾看清民進黨執政本質，就是有功就攬、有錯就推，執政十年早已無心好好治國，整個利益集團只想著怎麼維護政權、維護利益，你們有把百姓的痛苦放在眼裡嗎？還是死亡人數不過就是統計結果？看看民進黨勘災時有多悲傷、多氣憤，回想起來就覺得有多惡心。
