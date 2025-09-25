調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，今天上午天氣轉好，農業部林業及自然保育署航測及遙測分署出動台灣最強空拍機，飛抵堰塞湖上空來回詳細描測，預估今天稍晚會取得堰塞湖最清晰與最新的狀況。

這架台灣最強空拍機，是農委會林務局農航所（現為農業部林業及自然保育署航測及遙測分署）為了執行航空攝影任務，引進的國家航遙測飛機，2023年2月22日正式亮相，一共有2架。

機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。

King Air 360ER為美國德事隆集團出產，為雙渦輪定翼飛機，機長14.2公尺、機身高4.4公尺，最大座位數15座。機身外觀線條主色為青松石色，象徵森林的綠色，融入晴空萬里的藍色，意喻飛機翱翔在空中，努力不懈紀錄的概念，機尾則有農航所新設計的所徽。

2023年2月新機發表時，農航所長吳淑華談及採購飛機過程，一度哽咽表示，一開始上網招標接三連四的流標，一度都有點灰心喪志，所幸最後終於在109年3月採購案決標，不過隨後又遇到疫情擾情，一度擔憂會有缺工、缺料、漲價、機師出國受訓等問題，不過終於兩架飛機在前年耶誕夜以及去年春天抵達台灣。

吳淑華說，農航所的航攝數位相機屬於框幅式影像，過去舊的飛機，因為機齡高，且只有一架飛機，受限於妥善率，要利用影像拼出完整的台灣，得花上3、4年時間，新機型則僅需要一年時間，且照片的解析度，在3萬5千英尺拍攝時，可辨識出地面約15公分大小的事物，舊機型則是僅能辨識出25公分大小的事物，相較於google map的一公尺解析度，新的航攝數位相機解析度相當高。 林務局農林航空測量所（現為農業部林業及自然保育署航測及遙測分署）2023年購置的KingAir360ER農測機，搭載價值3千萬的航拍設備，將大大助攻國土量測以及智慧農業。聯合報系資料照片 林務局農林航空測量所（現為農業部林業及自然保育署航測及遙測分署）2023年購置的KingAir360ER農測機，搭載價值3千萬的航拍設備，將大大助攻國土量測以及智慧農業。聯合報系資料照片

