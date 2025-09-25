花蓮堰塞湖災情14死31失聯84傷 中央災變中心：水電今將全恢復

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，靠近支流光復溪旁的農舍和農田已被厚厚黑泥填平，光復溪堤防還被沖出缺口。 記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，靠近支流光復溪旁的農舍和農田已被厚厚黑泥填平，光復溪堤防還被沖出缺口。 記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水沖毀光復鄉市區，造成多人罹難及輕重傷，中央災害應變中心今天上午召開第12次工作會報，最新人命傷亡失蹤情形為14死、31人失聯，受傷84人，可細分為全國因樺加沙颱風受傷32人，馬太鞍堰塞湖溢流受傷52人，而花蓮縣災區水停電部分，預計今天可全數完成搶修恢復供應。

中央災害應變中心統計，花蓮縣目前自來水停水3768戶，預計今天晚上12時可恢復供水；停電部分，全國曾停電1萬7009戶，目前只剩花蓮縣待修復190戶，預計今晚11時完全修復供電；市話中斷1431戶、已修復1342戶、花蓮縣太平村待修復89戶，待居民完成屋內污泥清除後，便可進行搶修，預定9月27日晚上8時前修復，基地台受損39座、已修復19 座，台東縣海端鄉尚有20座待修復，預計9月27日晚上6時30分前修復。

衛福部指出，花蓮縣馬太鞍堰塞湖災區鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉共設置5處收容安置處所，目前收容525人，另原民會針對花蓮縣馬太鞍溪災區原住民安置，馬太鞍教會450人，大進國小655人，阿陶莫文健站15人，東富活動中心30人，萬榮國小4人，尚缺睡袋、保暖衣物、內衣褲、 飲用水、泡麵、照明設備、、成人尿 布、嬰兒尿布、嬰兒奶粉物資，應變中心指出，公有收容中心的支援物資充足，但原民住都就近留在教會等地，已協調安排人員運送物資供應。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，今天上午...

綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳...

前進花蓮！雲林送大批物資消毒水、30台重機械 張麗善再捐1月薪

花蓮縣光復鄉發生重大災情，雲林縣政府今天伸出援手，張麗善縣長協調各局處與民間單位，發揮快速救援行動，提供物資、消毒水、人...

極端天氣+高齡社會 花蓮洪災多長者罹難 專家提解方

花蓮光復鄉許多長者在家中無法逃生，被洪水淹死或土石掩埋。民眾憂心高齡社會加上極端天氣，未來行動不便長者遇上悲劇恐會愈來愈...

堰塞湖溢流綠只想釋出「具殺傷力消息」柳采葳諷：洩漏劇本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮，網路上卻傳出多張民進黨立委在群組中要求行政院「釋出具殺傷力消息」對此，國民黨發言人、台...

王定宇「殺傷力」示範遭擷圖 Mr.柯學先生痛心：高層級群組竟有內鬼

「Mr.柯學先生」製作的圖卡，被民進黨立委王定宇分享至立委與府院高層群組，討論如何反擊國民黨。在該群組訊息遭擷圖外流後，令外界相當震驚。

