花蓮堰塞湖災情14死31失聯84傷 中央災變中心：水電今將全恢復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水沖毀光復鄉市區，造成多人罹難及輕重傷，中央災害應變中心今天上午召開第12次工作會報，最新人命傷亡失蹤情形為14死、31人失聯，受傷84人，可細分為全國因樺加沙颱風受傷32人，馬太鞍堰塞湖溢流受傷52人，而花蓮縣災區水停電部分，預計今天可全數完成搶修恢復供應。

中央災害應變中心統計，花蓮縣目前自來水停水3768戶，預計今天晚上12時可恢復供水；停電部分，全國曾停電1萬7009戶，目前只剩花蓮縣待修復190戶，預計今晚11時完全修復供電；市話中斷1431戶、已修復1342戶、花蓮縣太平村待修復89戶，待居民完成屋內污泥清除後，便可進行搶修，預定9月27日晚上8時前修復，基地台受損39座、已修復19 座，台東縣海端鄉尚有20座待修復，預計9月27日晚上6時30分前修復。

衛福部指出，花蓮縣馬太鞍堰塞湖災區鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉共設置5處收容安置處所，目前收容525人，另原民會針對花蓮縣馬太鞍溪災區原住民安置，馬太鞍教會450人，大進國小655人，阿陶莫文健站15人，東富活動中心30人，萬榮國小4人，尚缺睡袋、保暖衣物、內衣褲、 飲用水、泡麵、照明設備、、成人尿 布、嬰兒尿布、嬰兒奶粉物資，應變中心指出，公有收容中心的支援物資充足，但原民住都就近留在教會等地，已協調安排人員運送物資供應。

