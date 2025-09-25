影／嘉義縣特搜大隊挺進花蓮救災 縣長翁章梁將捐1個月所得
強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅死傷慘重，仍有多人失聯。嘉義縣長翁章梁指派消防局特搜大隊及環保局前往花蓮救災，今早8時30分授旗給特搜大隊長王景賓，指示全力救災，另也捐出1個月所得，協助災區重建復原。
消防局長蔡建安說，出動特搜、消防人員共16人，隨行醫師、護理師及EMTP高級救護技術員共24人，環保局出動3車8人，車程約6小時抵達花蓮縣光復鄉，接受花蓮縣政府統一指令協助救災，發揮人溺己溺精神，協助花蓮救災復原，使命必達完成任務。
縣長翁章梁說，馬太鞍堰塞湖溢流，災難現場怵目驚心，災民清理環境非常艱辛，還有一些人失蹤未被尋獲，代表嘉義縣向所有罹難者致哀，出動特搜大隊、環保局前往花蓮，接受花蓮縣政府統一指令，投入搜救、環境復原，幫助災民盡速重建。
「我會捐出一個月的所得，協助花蓮縣災後重建。」翁章梁說，台灣整個救災體系是互相合作、互相幫忙的，7月丹娜絲颱風重創嘉義縣，也有很多縣市到嘉義縣幫忙，這樣的互相互助是台灣最大的行政能力整合，對台灣未來是正面發展，將全力以赴協助救災。
