影／嘉義縣特搜大隊挺進花蓮救災 縣長翁章梁將捐1個月所得

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣消防局特搜大隊前往花蓮救災，縣長翁章梁將捐出1個月所得協助救災。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局特搜大隊前往花蓮救災，縣長翁章梁將捐出1個月所得協助救災。記者黃于凡／攝影

強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅死傷慘重，仍有多人失聯。嘉義縣長翁章梁指派消防局特搜大隊及環保局前往花蓮救災，今早8時30分授旗給特搜大隊長王景賓，指示全力救災，另也捐出1個月所得，協助災區重建復原。

消防局長蔡建安說，出動特搜、消防人員共16人，隨行醫師、護理師及EMTP高級救護技術員共24人，環保局出動3車8人，車程約6小時抵達花蓮縣光復鄉，接受花蓮縣政府統一指令協助救災，發揮人溺己溺精神，協助花蓮救災復原，使命必達完成任務。

縣長翁章梁說，馬太鞍堰塞湖溢流，災難現場怵目驚心，災民清理環境非常艱辛，還有一些人失蹤未被尋獲，代表嘉義縣向所有罹難者致哀，出動特搜大隊、環保局前往花蓮，接受花蓮縣政府統一指令，投入搜救、環境復原，幫助災民盡速重建。

「我會捐出一個月的所得，協助花蓮縣災後重建。」翁章梁說，台灣整個救災體系是互相合作、互相幫忙的，7月丹娜絲颱風重創嘉義縣，也有很多縣市到嘉義縣幫忙，這樣的互相互助是台灣最大的行政能力整合，對台灣未來是正面發展，將全力以赴協助救災。

嘉義縣消防局特搜大隊前往花蓮救災，縣長翁章梁今早授旗給特搜大隊長王景賓。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局特搜大隊前往花蓮救災，縣長翁章梁今早授旗給特搜大隊長王景賓。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局特搜大隊前往花蓮救災，今早從嘉義出發，預計車程6小時抵達花蓮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局特搜大隊前往花蓮救災，今早從嘉義出發，預計車程6小時抵達花蓮。記者黃于凡／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，今天上午...

綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳...

前進花蓮！雲林送大批物資消毒水、30台重機械 張麗善再捐1月薪

花蓮縣光復鄉發生重大災情，雲林縣政府今天伸出援手，張麗善縣長協調各局處與民間單位，發揮快速救援行動，提供物資、消毒水、人...

極端天氣+高齡社會 花蓮洪災多長者罹難 專家提解方

花蓮光復鄉許多長者在家中無法逃生，被洪水淹死或土石掩埋。民眾憂心高齡社會加上極端天氣，未來行動不便長者遇上悲劇恐會愈來愈...

堰塞湖溢流綠只想釋出「具殺傷力消息」柳采葳諷：洩漏劇本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮，網路上卻傳出多張民進黨立委在群組中要求行政院「釋出具殺傷力消息」對此，國民黨發言人、台...

王定宇「殺傷力」示範遭擷圖 Mr.柯學先生痛心：高層級群組竟有內鬼

「Mr.柯學先生」製作的圖卡，被民進黨立委王定宇分享至立委與府院高層群組，討論如何反擊國民黨。在該群組訊息遭擷圖外流後，令外界相當震驚。

