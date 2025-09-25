【重磅快評】救災黃金72小時 綠委忙著釋放殺傷力消息

花蓮縣光復鄉堰塞湖災情進入黃金搶救第72小時，救災跟時間賽跑之際，卻傳出民進黨立委王定宇等人在立法院與行政院的群組中標註黨政高層，建議透過媒體或第三方釋出「具殺傷力的訊息」，彷彿散播政治病毒。當泥水已淹沒災民家門口，政客卻忙著噴口水卸責，天災無情，人禍更可怕。

國民黨前立委蔡正元昨天貼出數篇對話截圖，寫下「希望這些截圖不是真的」。蔡正元爆料，王定宇在民進黨團與行政院群組內標記行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄以及民進黨秘書長徐國勇，建議「透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員接著反擊」；王定宇還貼出政治粉專的圖卡「花蓮災情造成14人死亡，花蓮縣府會不會太扯」當參考，帶風向的意味十足。

民進黨立委林淑芬也在群組指出，死亡人民分布圖相當重要，要點出罹難者都在同一村，縣府沒有完整撤離，導致死亡人數眾多；王定宇又貼出罹難者全部都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，質疑公所落實執行不力難辭其咎。身為政院高層的阮昭雄則回覆「收到」，並傳了個「遵命」的敬禮手勢。林淑芬還嫌王定宇打的內容太文謅謅，可以寫直接一點；張惇涵則表示，跟內政部長劉世芳「處理中」。

在黨內主戰氛圍中，群組中僅有立委蔡易餘出聲反對，「人民現在不想看中央和地方互打，也許我們展現聖母病一點，用責備語氣唸自己人怎麼通報應該撤離不再多次一點，如果有危險應該每個小時都重複、不斷要求花蓮縣政府」。

事件曝光引發軒然大波，王定宇昨天下午5時40分許退出群組。王定宇今說，這是一個基本客觀的事實，對於造謠帶風向的人才有殺傷力，說出事實才是真的體恤花蓮受災戶。臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」表示，王定宇抓了他的圖放在立委群組，建議怎麼反擊國民黨的謠言，卻被群組成員截圖外流，可怕的點在於，裡面成員除了民進黨立委就是府院高層，在層級如此高的群組內居然有這種「內鬼」。綠營的重心顯然已從「帶風向」變成「抓內鬼」，殺不到對手、先殺自己人。

災難發生後，花蓮滿目瘡痍，傷亡慘重，救災才是當務之急。不過，行政院長卓榮泰和立法院國民黨團總召傅崐萁昨天卻在媒體前多次開槓，中央、地方吵成一團，相互卸責指控，國人都看在眼裡；救災焦頭爛額之時，民進黨立委和黨政高層竟在冷血密謀，如何釋放「具殺傷力的訊息」，重擊花蓮縣政府，令人錯愕。

傅崐萁固然是民進黨的頭號箭靶，但「罷傅」不成，地方民意已向中央明白表態，民進黨應該放下政治追殺，不是把對個人的仇恨擴及其他人，府院黨若對花蓮「差別待遇」，叫花蓮人情何以堪，這是「比悲傷更悲傷的故事」。

花蓮是一個小小多山的縣市，特別是歷經太魯閣事件、地震、風災、雨災，花蓮人更顯得多災多難。過去每逢災情，民進黨常喊「同島一命」，花蓮卻常淪為孤島，似乎和民進黨不是同一條船。民進黨創黨精神是「清廉、勤政、愛鄉土」，古有云「溥天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，希望「天佑花蓮」不要只是一句口號。

