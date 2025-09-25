快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉災情慘重，民進黨立委王定宇在群組內建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息反擊，未料遭擷圖外流。 圖／讀者提供
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成15人罹難，目前仍有多人失聯，中央與地方政府在撤離作業上的責任問題持續發酵。臉書粉專「Mr.柯學先生」製作的圖卡，被民進黨立委王定宇分享至立委與府院高層群組，討論如何反擊國民黨，訊息遭擷圖外流後引發爭議。

該則被擷圖的LINE對話中，王定宇tag了行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇3人，以臉書粉專「Mr.柯學先生」質疑「花蓮縣政府會不會太扯」、抨擊縣長徐榛蔚的圖卡為例，建議透過媒體、第三方釋出澄清且「具殺傷力」訊息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

「Mr.柯學先生」昨(24)日為此發表看法，表示自己製作的圖卡，被民進黨立委王定宇分享作為「示範」，建議怎麼反擊國民黨的謠言，卻遭擷圖外流，「我很痛心，身為民進黨的忠實支持者，在層級如此高的群組內，居然有這種內鬼，為了我不知道的私心親痛仇快，民進黨裡的許多人，或許已經不是我們想的樣子，但現階段，別無選擇。」

他說，此事可怕的點在於，從擷圖來看，裡面的成員除了民進黨立委就是府院高層，卻外流給藍媒大作新聞，讓他質疑這是什麼動機？他並不清楚。

王定宇在「Mr.柯學先生」發文1小時後，也於臉書作出回應，他感謝「Mr.柯學先生」製作真相的圖卡，讓大家看到傅崐萁在做的事，因為「真相只對造謠者有殺傷力！」明明事前9次通知縣政府盡速撤離危險區居民，花蓮縣政府輕忽中央9次提醒撤離，導致不幸罹難的都是在撤離區的人。他認為，人命的損傷明明可以避免。結果出國的、沒做事的，一回來就大鬧救災，想甩鍋，點出事實是為了花蓮人不捨。而王定宇昨日傍晚5時40分已退出該群組。

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，今天上午...

綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳...

前進花蓮！雲林送大批物資消毒水、30台重機械 張麗善再捐1月薪

花蓮縣光復鄉發生重大災情，雲林縣政府今天伸出援手，張麗善縣長協調各局處與民間單位，發揮快速救援行動，提供物資、消毒水、人...

極端天氣+高齡社會 花蓮洪災多長者罹難 專家提解方

花蓮光復鄉許多長者在家中無法逃生，被洪水淹死或土石掩埋。民眾憂心高齡社會加上極端天氣，未來行動不便長者遇上悲劇恐會愈來愈...

堰塞湖溢流綠只想釋出「具殺傷力消息」柳采葳諷：洩漏劇本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮，網路上卻傳出多張民進黨立委在群組中要求行政院「釋出具殺傷力消息」對此，國民黨發言人、台...

王定宇「殺傷力」示範遭擷圖 Mr.柯學先生痛心：高層級群組竟有內鬼

「Mr.柯學先生」製作的圖卡，被民進黨立委王定宇分享至立委與府院高層群組，討論如何反擊國民黨。在該群組訊息遭擷圖外流後，令外界相當震驚。

