王定宇「殺傷力」示範遭擷圖 Mr.柯學先生痛心：高層級群組竟有內鬼
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成15人罹難，目前仍有多人失聯，中央與地方政府在撤離作業上的責任問題持續發酵。臉書粉專「Mr.柯學先生」製作的圖卡，被民進黨立委王定宇分享至立委與府院高層群組，討論如何反擊國民黨，訊息遭擷圖外流後引發爭議。
該則被擷圖的LINE對話中，王定宇tag了行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇3人，以臉書粉專「Mr.柯學先生」質疑「花蓮縣政府會不會太扯」、抨擊縣長徐榛蔚的圖卡為例，建議透過媒體、第三方釋出澄清且「具殺傷力」訊息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。
「Mr.柯學先生」昨(24)日為此發表看法，表示自己製作的圖卡，被民進黨立委王定宇分享作為「示範」，建議怎麼反擊國民黨的謠言，卻遭擷圖外流，「我很痛心，身為民進黨的忠實支持者，在層級如此高的群組內，居然有這種內鬼，為了我不知道的私心親痛仇快，民進黨裡的許多人，或許已經不是我們想的樣子，但現階段，別無選擇。」
他說，此事可怕的點在於，從擷圖來看，裡面的成員除了民進黨立委就是府院高層，卻外流給藍媒大作新聞，讓他質疑這是什麼動機？他並不清楚。
王定宇在「Mr.柯學先生」發文1小時後，也於臉書作出回應，他感謝「Mr.柯學先生」製作真相的圖卡，讓大家看到傅崐萁在做的事，因為「真相只對造謠者有殺傷力！」明明事前9次通知縣政府盡速撤離危險區居民，花蓮縣政府輕忽中央9次提醒撤離，導致不幸罹難的都是在撤離區的人。他認為，人命的損傷明明可以避免。結果出國的、沒做事的，一回來就大鬧救災，想甩鍋，點出事實是為了花蓮人不捨。而王定宇昨日傍晚5時40分已退出該群組。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言