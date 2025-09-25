快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

撤離人數600變8000…成堰塞湖洪災箭靶 花蓮縣府員工談過程：很寒心

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮堰塞湖洪災，一名任職縣府人員表示他們撤離民眾真的盡力了。記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖洪災，一名任職縣府人員表示他們撤離民眾真的盡力了。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，各界對於撤離行動有諸多責難聲音，一名自稱是在縣府任職的員工於Dcard發文表示，很清楚縣府到底做了什麼，但看到民進黨各個立委和行政院的回覆時，「真的心冷到想移民了」。

原po以「從這次花蓮事件理解到台灣沒救了」為題指出，林保署的9次通知一直在更改，最終建議撤走600人。對縣府人員來說，每一次風災都需要經由氣象局、農業部、內政部確認完畢以後通知縣政府，而縣府也早在9月21日就開始自行撤離民眾，直到9月22日。

原po表明自己住花蓮23年，每次颱風都是縣府、縣長、警察局長一起盯著警察挨家挨戶強制撤離，但這一次引發質疑是因為「內政部發明了垂直避難這一套手法」，內政部的台大團隊和陽明交大團隊交代他們，因為要疏散數千人和緊急修改應變場址有很大難度，因此讓民眾選擇採取垂直避難。

從頭到尾，縣府都是按中央要求，儘管撤離人數從600改成8000，大家都努力做，現在卻被說撤離不力。原po更直言，好像千錯萬錯都是警消的錯，事實上縣長執政多年，大家都知道撤離方式，內政部卻到21號晚上才確認要撤離多少人和範圍，「我們警消是神仙嗎？一天撤8000人，你有本事你來啊！」

原po感慨，有很多事情，地方根本沒能力發聲，「我們真的盡全力了」，今天被網路罵成這樣，對這個政府他也只能說，「你們真的沒救了，真的，我們第一線弟兄都很寒心」。

此外，當卓榮泰在警消面前說，地方政府撤離有瑕疵的時侯，他真的很想上去打一拳，「你告訴我，我們哪裡有錯，什麼安排都是聽你們的，你到底憑什麼這麼說，我要氣死了」。

文章底下不少人留言為原po加油打氣，「好好休息」、「不要太放心上，你們很棒喔，自己問心無愧就好」、「辛苦你們了，還是謝謝你有說出來」、「兄弟，辛苦了，一天8000根本幹話」、「我相信你，第一線人員的反應總是最真實的感受」、「挺爆你們這些在第一線拚命的人」。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，今天上午...

綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨立院黨團主任陳...

極端天氣+高齡社會 花蓮洪災多長者罹難 專家提解方

花蓮光復鄉許多長者在家中無法逃生，被洪水淹死或土石掩埋。民眾憂心高齡社會加上極端天氣，未來行動不便長者遇上悲劇恐會愈來愈...

堰塞湖溢流綠只想釋出「具殺傷力消息」柳采葳諷：洩漏劇本

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮，網路上卻傳出多張民進黨立委在群組中要求行政院「釋出具殺傷力消息」對此，國民黨發言人、台...

王定宇「殺傷力」示範遭擷圖 Mr.柯學先生痛心：高層級群組竟有內鬼

「Mr.柯學先生」製作的圖卡，被民進黨立委王定宇分享至立委與府院高層群組，討論如何反擊國民黨。在該群組訊息遭擷圖外流後，令外界相當震驚。

花蓮堰塞湖災情14死31失聯84傷 中央災變中心：水電今將全恢復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水沖毀光復鄉市區，造成多人罹難及輕重傷，中央災害應變中心今天上午召開第12次工作會報，最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。