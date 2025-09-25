撤離人數600變8000…成堰塞湖洪災箭靶 花蓮縣府員工談過程：很寒心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，各界對於撤離行動有諸多責難聲音，一名自稱是在縣府任職的員工於Dcard發文表示，很清楚縣府到底做了什麼，但看到民進黨各個立委和行政院的回覆時，「真的心冷到想移民了」。

原po以「從這次花蓮事件理解到台灣沒救了」為題指出，林保署的9次通知一直在更改，最終建議撤走600人。對縣府人員來說，每一次風災都需要經由氣象局、農業部、內政部確認完畢以後通知縣政府，而縣府也早在9月21日就開始自行撤離民眾，直到9月22日。

原po表明自己住花蓮23年，每次颱風都是縣府、縣長、警察局長一起盯著警察挨家挨戶強制撤離，但這一次引發質疑是因為「內政部發明了垂直避難這一套手法」，內政部的台大團隊和陽明交大團隊交代他們，因為要疏散數千人和緊急修改應變場址有很大難度，因此讓民眾選擇採取垂直避難。

從頭到尾，縣府都是按中央要求，儘管撤離人數從600改成8000，大家都努力做，現在卻被說撤離不力。原po更直言，好像千錯萬錯都是警消的錯，事實上縣長執政多年，大家都知道撤離方式，內政部卻到21號晚上才確認要撤離多少人和範圍，「我們警消是神仙嗎？一天撤8000人，你有本事你來啊！」

原po感慨，有很多事情，地方根本沒能力發聲，「我們真的盡全力了」，今天被網路罵成這樣，對這個政府他也只能說，「你們真的沒救了，真的，我們第一線弟兄都很寒心」。

此外，當卓榮泰在警消面前說，地方政府撤離有瑕疵的時侯，他真的很想上去打一拳，「你告訴我，我們哪裡有錯，什麼安排都是聽你們的，你到底憑什麼這麼說，我要氣死了」。

文章底下不少人留言為原po加油打氣，「好好休息」、「不要太放心上，你們很棒喔，自己問心無愧就好」、「辛苦你們了，還是謝謝你有說出來」、「兄弟，辛苦了，一天8000根本幹話」、「我相信你，第一線人員的反應總是最真實的感受」、「挺爆你們這些在第一線拚命的人」。

