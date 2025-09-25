花蓮縣政府：林保署9次示警是累計續報
花蓮縣府發布澄清表示，部分媒體及網傳「林保署9次示警、花蓮縣政府延誤撤離」訊息，並非事實，是累計續報；籲勿散播謠言或操弄政治風向，共同專注防災與救援工作。
花蓮縣政府說明，所謂「9次示警」是指農業部林業及自然保育署自7月26日開始觀測馬太鞍溪堰塞湖，累積第9封的通報行政文件「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」，因堰塞湖未解除列管，所以累計續報，非網路謠言「連續9次示警強制撤離」。
縣府指出，因9月22日上午7時，林保署監測判斷堰塞湖「24小時內有潰堤風險」，發布第9封通報單「發布紅色警戒」，縣府與地方鄉鎮公所也已同時進行強制撤離。
另外，說明撤離艱難原因，9月21日下午，內政部依據台大專家模擬結果，警戒範圍擴大7倍（245戶擴大至1801戶），縣府立即會同鄉鎮公所盤點清冊，並與國軍展開撤離作業，全力與時間賽跑。
縣府強調，中央、國軍、縣府、地方公所，以及公益團體等各界皆持續投入救災，呼籲外界勿散播謠言或操弄政治風向，勿再製作或傳播「連續9次示警縣府強制撤離」等各類網路謠言圖卡，共同專注於防災與救援工作，守護人民安全。
