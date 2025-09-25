颱風樺加沙重創台灣東部 日相石破茂：深感悲痛

快訊

中央社／ 東京25日專電

今年第18號颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，日本首相石破茂透過社群媒體平台X發文表示深感悲痛，祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。

石破茂在社群平台X，以日中雙語發文表示：「致台灣朋友們，聽聞本次因颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達最深切的哀悼，並向其遺屬致以誠摯的慰問，亦對於所有受災者，致上由衷的關懷與慰問。」

石破還說：「對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。」

駐日代表李逸洋也透過社群平台X，對石破茂表示感謝，他說，「這次今年第18號颱風樺加沙對花蓮帶來災害之際，獲得石破首相暖心的慰問，深表感謝。」

李逸洋說：「正如所謂的『患難見真情』，每當台日發生災害，都會互相伸出援手，相信台日間的羈絆（kizuna-心靈連結），今後也不變，將會持續下去。」

颱風樺加沙重創花蓮，依消防署提供數據顯示，截至24日傍晚已知人命傷亡失聯包含17人死亡、17人失聯、32人受傷。死亡及失聯都集中在花蓮縣。

