颱風樺加沙重創台灣東部 日相石破茂：深感悲痛
今年第18號颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，日本首相石破茂透過社群媒體平台X發文表示深感悲痛，祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。
石破茂在社群平台X，以日中雙語發文表示：「致台灣朋友們，聽聞本次因颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達最深切的哀悼，並向其遺屬致以誠摯的慰問，亦對於所有受災者，致上由衷的關懷與慰問。」
石破還說：「對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。」
駐日代表李逸洋也透過社群平台X，對石破茂表示感謝，他說，「這次今年第18號颱風樺加沙對花蓮帶來災害之際，獲得石破首相暖心的慰問，深表感謝。」
李逸洋說：「正如所謂的『患難見真情』，每當台日發生災害，都會互相伸出援手，相信台日間的羈絆（kizuna-心靈連結），今後也不變，將會持續下去。」
颱風樺加沙重創花蓮，依消防署提供數據顯示，截至24日傍晚已知人命傷亡失聯包含17人死亡、17人失聯、32人受傷。死亡及失聯都集中在花蓮縣。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／花蓮堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言