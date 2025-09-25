傅崐萁：陳駿季8月稱沒立即潰堤危險 張惇涵：網路影片斷章取義

朝野昨為洪災責任歸屬互槓。國民黨立委傅崐萁質疑，他早在八月十三日就要求中央整建馬太鞍溪堰塞湖，農業部長陳駿季當時表示「沒有立即潰堤的危險」，行政院秘書長張惇涵說，網路上的影片有點斷章取義，還原八月狀況，當時堰塞湖距離溢堤還有五十公尺，陳駿季備詢時也說了，為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力，沒有中央部門不努力的狀況。

民進黨立院黨團昨開記者會批，花蓮縣政府十九日卻未實體出席會議，「縣府沒好好配合林保署開會跟提出人力疏散計畫，不用負責？」要求國民黨立委傅崐萁回話。

傅崐萁則表示，河川流域主管權責是在中央，每逢大雨，馬太鞍溪堰塞湖周邊居民必定強制撤離，徐榛蔚從七月底就請求中央協助，徐縣長不眠不休視察所有災區，網軍攻擊造謠，適可而止。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災。農業部長陳駿季8月曾說沒有立即潰堤危險，但為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力。 圖／擷自立院官網

