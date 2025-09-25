聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁：陳駿季8月稱沒立即潰堤危險 張惇涵：網路影片斷章取義

聯合報／ 記者林銘翰劉懿萱唐筱恬李成蔭張曼蘋屈彥辰／台北報導
農業部長陳駿季。記者葉冠妤／攝影
農業部長陳駿季。記者葉冠妤／攝影

朝野昨為洪災責任歸屬互槓。國民黨立委傅崐萁質疑，他早在八月十三日就要求中央整建馬太鞍溪堰塞湖農業部陳駿季當時表示「沒有立即潰堤的危險」，行政院秘書長張惇涵說，網路上的影片有點斷章取義，還原八月狀況，當時堰塞湖距離溢堤還有五十公尺，陳駿季備詢時也說了，為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力，沒有中央部門不努力的狀況。

民進黨立院黨團昨開記者會批，花蓮縣政府十九日卻未實體出席會議，「縣府沒好好配合林保署開會跟提出人力疏散計畫，不用負責？」要求國民黨立委傅崐萁回話。

傅崐萁則表示，河川流域主管權責是在中央，每逢大雨，馬太鞍溪堰塞湖周邊居民必定強制撤離，徐榛蔚從七月底就請求中央協助，徐縣長不眠不休視察所有災區，網軍攻擊造謠，適可而止。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災。農業部長陳駿季8月曾說沒有立即潰堤危險，但為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力。 圖／擷自立院官網
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災。農業部長陳駿季8月曾說沒有立即潰堤危險，但為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力。 圖／擷自立院官網

堰塞湖 馬太鞍溪 傅崐萁 陳駿季 農業部 花蓮縣政府 徐榛蔚 張惇涵 行政院

延伸閱讀

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

花蓮洪災傅崐萁稱「遭網軍攻擊」 陳培瑜：多少網軍幫傅家王朝洗地？

洪災傅崐萁槓中央 王世堅：都沒做的批評做事的姿勢不對

影／堰塞湖溢流釀14死 傅崐萁點名陳駿季曾說「沒有立即性的危險」

相關新聞

卓揆指撤離有瑕疵 花縣府喊冤：全依中央畫設範圍、門牌套圖

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，撤離都依據中央畫設範圍、提供的門牌套圖，縣府再確認撤離戶數、人數，發布黃色警報後，廿一日近十一時就通知鄉鎮公所下午執行撤離工作，廿二日紅色警戒後持續提醒，一切均依程序處理。

傅崐萁：陳駿季8月稱沒立即潰堤危險 張惇涵：網路影片斷章取義

朝野昨為洪災責任歸屬互槓。國民黨立委傅崐萁質疑，他早在八月十三日就要求中央整建馬太鞍溪堰塞湖，農業部長陳駿季當時表示「沒有立即潰堤的危險」，行政院秘書長張惇涵說，網路上的影片有點斷章取義，還原八月狀況，當時堰塞湖距離溢堤還有五十公尺，陳駿季備詢時也說了，為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力，沒有中央部門不努力的狀況。

冷眼集／還有人失聯… 政治人物一路吵 重擊災民心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，但就在此時，中央和地方的官員、民代，竟在國人面前大吵，聲聲爭吵無疑重重敲擊災民瀕臨破碎的心。

堰塞湖如何處理？李鴻源：目前只能預警、疏散

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，兩周前內政部長劉世...

新竹泰崗溪堰塞湖 監測中

林保署指出，目前全台僅存在兩處堰塞湖，分別為花蓮馬太鞍堰塞湖和新竹泰崗溪堰塞湖，前者考量山區仍有降雨土砂會持續流出，將盡...

【即時短評】忘了腳下是泥濘的災區 卓揆傅總召竟上演政治擂台

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。