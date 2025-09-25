聽新聞
冷眼集／還有人失聯… 政治人物一路吵 重擊災民心

聯合報／ 本報記者屈彥辰林河名
行政院長卓榮泰（左）昨勘災稱撤離有瑕疵，將查明原因；國民黨立委傅崐萁（右）批行政院只出一張嘴，死傷都是因垂直避難卡住。兩人不歡而散。 記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左）昨勘災稱撤離有瑕疵，將查明原因；國民黨立委傅崐萁（右）批行政院只出一張嘴，死傷都是因垂直避難卡住。兩人不歡而散。 記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，但就在此時，中央和地方的官員、民代，竟在國人面前大吵，聲聲爭吵無疑重重敲擊災民瀕臨破碎的心。

生死攸關之際，救災刻不容緩，每一分鐘都是拯救生命關鍵。令人扼腕是，閣揆卓榮泰昨二度與國民黨立委傅崐萁於災區脣槍舌劍，從馬太鞍溪橋一路吵到光復糖廠前進指揮所；卓榮泰最後憤而離去，丟下一句：「人民等的不是這一刻，結束。」不僅閣揆與在野黨大黨鞭激烈爭辯，民進黨立委沈伯洋也與國民黨花蓮縣議員互相大罵，不歡而散。

不少天災出於人禍，事後檢討本是為了「前事不忘，後事之師」，但在黃金救援時刻，朝野就為了責任誰屬，針鋒相對，忘了災難爆發時，中央與地方本該攜手，迅速動員資源，搜救失聯者、重建民生。其實，事後透過完整通聯及會議紀錄，要釐清政治責任並不困難；朝野此時吵破了嘴，也不能脫免該負的責任。反倒是這類「吵架優先於救人」的荒謬畫面，只會讓災民心痛、國人搖頭。

「災難中見人性。」愈大的災難，愈是考驗政治人物的一言一行，任何人想卸責、栽贓，國人都看在眼裡；但在爭吵之前，千萬別忘了「人命第一，救災優先」。

