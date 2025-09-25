卓揆指撤離有瑕疵 花縣府喊冤：全依中央畫設範圍、門牌套圖

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，撤離都依據中央畫設範圍、提供的門牌套圖，縣府再確認撤離戶數、人數，發布黃色警報後，廿一日近十一時就通知鄉鎮公所下午執行撤離工作，廿二日紅色警戒後持續提醒，一切均依程序處理。

依內政部指導方針，撤離分「依親」、「收容」與「垂直避難」三種。縣府依中央專家畫設影響範圍及內政部提供的門牌套圖比對，再透過電話、ＬＩＮＥ訊息與正式公文要求各鄉鎮公所逐戶訪視、填報資料，確認撤離人數及方式，「所有紀錄詳實可查，並非沒作為。」

至於光復重災區、傳出多名罹難者的佛祖街、敦厚路及中正路一帶是否在撤離範圍內？縣府官員證實有列入中央提供的圖資與名冊。他坦言，此次中央設計的調查制度雖較簡便，但仍有瑕疵，例如戶籍與門牌難以完全比對，中央指引的垂直避難也有實務爭議，「但我們依照指導落實通知與訪查，該有程序都做了。」

由於短時間內大規模撤離有困難，卓揆前天在中央災害應變中心表示，撤離八千五百多人，絕大多數都是採就地垂直避難（往樓上或屋頂避難），一部分是依親避難，少數是安置。

對此，台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎指出，根據現行ＳＯＰ，災害來臨前，針對獨居老人、行動不便者等高風險對象，理論上應執行「事前撤離」，一般民眾才採「垂直避難」，往樓上撤離，但這次有很多罹難者為長者或行動不便者。

吳杰穎指出，按理說這些人應都在災害來臨前撤離完成，但可能基於某些原因，如長者不願撤離等，導致公部門強制撤離沒有做到位。

商品推薦