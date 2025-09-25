聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆指撤離有瑕疵 花縣府喊冤：全依中央畫設範圍、門牌套圖

聯合報／ 記者張策王燕華洪子凱／連線報導
花蓮縣長徐榛蔚強調，縣府及鄉公所均依照中央與專業單位指引進行撤離。 記者張策／攝影
花蓮縣長徐榛蔚強調，縣府及鄉公所均依照中央與專業單位指引進行撤離。 記者張策／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院卓榮泰稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，撤離都依據中央畫設範圍、提供的門牌套圖，縣府再確認撤離戶數、人數，發布黃色警報後，廿一日近十一時就通知鄉鎮公所下午執行撤離工作，廿二日紅色警戒後持續提醒，一切均依程序處理。

依內政部指導方針，撤離分「依親」、「收容」與「垂直避難」三種。縣府依中央專家畫設影響範圍及內政部提供的門牌套圖比對，再透過電話、ＬＩＮＥ訊息與正式公文要求各鄉鎮公所逐戶訪視、填報資料，確認撤離人數及方式，「所有紀錄詳實可查，並非沒作為。」

至於光復重災區、傳出多名罹難者的佛祖街、敦厚路及中正路一帶是否在撤離範圍內？縣府官員證實有列入中央提供的圖資與名冊。他坦言，此次中央設計的調查制度雖較簡便，但仍有瑕疵，例如戶籍與門牌難以完全比對，中央指引的垂直避難也有實務爭議，「但我們依照指導落實通知與訪查，該有程序都做了。」

由於短時間內大規模撤離有困難，卓揆前天在中央災害應變中心表示，撤離八千五百多人，絕大多數都是採就地垂直避難（往樓上或屋頂避難），一部分是依親避難，少數是安置。

對此，台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎指出，根據現行ＳＯＰ，災害來臨前，針對獨居老人、行動不便者等高風險對象，理論上應執行「事前撤離」，一般民眾才採「垂直避難」，往樓上撤離，但這次有很多罹難者為長者或行動不便者。

吳杰穎指出，按理說這些人應都在災害來臨前撤離完成，但可能基於某些原因，如長者不願撤離等，導致公部門強制撤離沒有做到位。

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰 花蓮縣政府 垂直避難 門牌 行政院 災害 徐榛蔚

延伸閱讀

前進花蓮光復鄉送暖 國際佛光總捐200萬元供應急

最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

馬太鞍溪堰塞湖溢流 衛福部專戶明起接受捐款！卓榮泰捐一月薪水

有家歸不得…馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 逾600人被迫住收容所

相關新聞

卓揆指撤離有瑕疵 花縣府喊冤：全依中央畫設範圍、門牌套圖

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，撤離都依據中央畫設範圍、提供的門牌套圖，縣府再確認撤離戶數、人數，發布黃色警報後，廿一日近十一時就通知鄉鎮公所下午執行撤離工作，廿二日紅色警戒後持續提醒，一切均依程序處理。

傅崐萁：陳駿季8月稱沒立即潰堤危險 張惇涵：網路影片斷章取義

朝野昨為洪災責任歸屬互槓。國民黨立委傅崐萁質疑，他早在八月十三日就要求中央整建馬太鞍溪堰塞湖，農業部長陳駿季當時表示「沒有立即潰堤的危險」，行政院秘書長張惇涵說，網路上的影片有點斷章取義，還原八月狀況，當時堰塞湖距離溢堤還有五十公尺，陳駿季備詢時也說了，為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力，沒有中央部門不努力的狀況。

冷眼集／還有人失聯… 政治人物一路吵 重擊災民心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，但就在此時，中央和地方的官員、民代，竟在國人面前大吵，聲聲爭吵無疑重重敲擊災民瀕臨破碎的心。

堰塞湖如何處理？李鴻源：目前只能預警、疏散

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，兩周前內政部長劉世...

新竹泰崗溪堰塞湖 監測中

林保署指出，目前全台僅存在兩處堰塞湖，分別為花蓮馬太鞍堰塞湖和新竹泰崗溪堰塞湖，前者考量山區仍有降雨土砂會持續流出，將盡...

【即時短評】忘了腳下是泥濘的災區 卓揆傅總召竟上演政治擂台

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。