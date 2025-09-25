堰塞湖如何處理？李鴻源：目前只能預警、疏散

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，兩周前內政部長劉世芳曾打給他，請他找專家預測，最後根據模擬，疏散七、八千人，不然災情恐怕比大家想得嚴重。

另有學者指出，堰塞湖主要是自然力量產生，事前很難預防，只能事中防控，事後盡可能降低災損。

李鴻源表示，劉世芳兩周前曾打給他，請他幫忙找專家預測，找來水利、地質專家監測模擬到哪個水位有可能潰壩。此外，團隊也預測，潰壩後洪峰在什麼時間會到何處、下游河川提防哪裡有破口、會淹到那些村落等，兩、三天前便模擬完，且根據模擬紀錄，疏散七、八千人，若當初沒有疏散七、八千人，災情恐怕會比大家想得更嚴重，這次可說是學者與政府合作的成功案例。

李鴻源說，台灣處理堰塞湖經驗不多，且堰塞湖結構不如水壩，土壩隨時會滲水、透水，何時垮無人知，不能用爆破或隨便開挖溢洪道，若壩體垮下來對施工人員非常危險；這次專家監測並計算出淹水深度與範圍，但學界仍無法像水庫那般精準掌控，只能說台灣未來一定會再發生，「目前唯一方法就是預警、疏散」。

專長之一為災害防救的東吳大學政治系副教授左宜恩說，以堰塞湖位置，事前在湖邊進行工程或其他防洪措施難度太高，缺乏經濟效益，且堰塞湖主要是自然力量產生，事前很難預防，只能事中防控，事後盡可能降低災損。

左宜恩也指出，有居民未即時配合縣府疏散，造成嚴重損失，他認為應思考是否能更早、強力地疏散居民，透過預防措施降低未來再次發生嚴重災害。

國立東華大學受委託進行的馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，其中專家整體研判要點中，彰師地理系主任陳毅青提出建言，指洪水溢流壩頂後，會開始下切堰塞壩形成缺口，讓水體快速排出，直到水流剪應力小於壩體材料強度。由於該壩體看起來多是由大理岩巨礫組成，可能還會維持一定高度，應小心溢流洪水是否破壞壩體基礎而產生潰堤。

