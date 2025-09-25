聽新聞
堰塞湖如何處理？李鴻源：目前只能預警、疏散

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰李柏澔許維寧／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，水利專家、內政部前部長李鴻源表示，面對堰塞湖目前唯一方法就是預警、疏散，兩周前內政部長劉世芳曾打給他，請他找專家預測，最後根據模擬，疏散七、八千人，不然災情恐怕比大家想得嚴重。

另有學者指出，堰塞湖主要是自然力量產生，事前很難預防，只能事中防控，事後盡可能降低災損。

李鴻源表示，劉世芳兩周前曾打給他，請他幫忙找專家預測，找來水利、地質專家監測模擬到哪個水位有可能潰壩。此外，團隊也預測，潰壩後洪峰在什麼時間會到何處、下游河川提防哪裡有破口、會淹到那些村落等，兩、三天前便模擬完，且根據模擬紀錄，疏散七、八千人，若當初沒有疏散七、八千人，災情恐怕會比大家想得更嚴重，這次可說是學者與政府合作的成功案例。

李鴻源說，台灣處理堰塞湖經驗不多，且堰塞湖結構不如水壩，土壩隨時會滲水、透水，何時垮無人知，不能用爆破或隨便開挖溢洪道，若壩體垮下來對施工人員非常危險；這次專家監測並計算出淹水深度與範圍，但學界仍無法像水庫那般精準掌控，只能說台灣未來一定會再發生，「目前唯一方法就是預警、疏散」。

專長之一為災害防救的東吳大學政治系副教授左宜恩說，以堰塞湖位置，事前在湖邊進行工程或其他防洪措施難度太高，缺乏經濟效益，且堰塞湖主要是自然力量產生，事前很難預防，只能事中防控，事後盡可能降低災損。

左宜恩也指出，有居民未即時配合縣府疏散，造成嚴重損失，他認為應思考是否能更早、強力地疏散居民，透過預防措施降低未來再次發生嚴重災害。

國立東華大學受委託進行的馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，其中專家整體研判要點中，彰師地理系主任陳毅青提出建言，指洪水溢流壩頂後，會開始下切堰塞壩形成缺口，讓水體快速排出，直到水流剪應力小於壩體材料強度。由於該壩體看起來多是由大理岩巨礫組成，可能還會維持一定高度，應小心溢流洪水是否破壞壩體基礎而產生潰堤。

卓揆指撤離有瑕疵 花縣府喊冤：全依中央畫設範圍、門牌套圖

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，撤離都依據中央畫設範圍、提供的門牌套圖，縣府再確認撤離戶數、人數，發布黃色警報後，廿一日近十一時就通知鄉鎮公所下午執行撤離工作，廿二日紅色警戒後持續提醒，一切均依程序處理。

傅崐萁：陳駿季8月稱沒立即潰堤危險 張惇涵：網路影片斷章取義

朝野昨為洪災責任歸屬互槓。國民黨立委傅崐萁質疑，他早在八月十三日就要求中央整建馬太鞍溪堰塞湖，農業部長陳駿季當時表示「沒有立即潰堤的危險」，行政院秘書長張惇涵說，網路上的影片有點斷章取義，還原八月狀況，當時堰塞湖距離溢堤還有五十公尺，陳駿季備詢時也說了，為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力，沒有中央部門不努力的狀況。

冷眼集／還有人失聯… 政治人物一路吵 重擊災民心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，但就在此時，中央和地方的官員、民代，竟在國人面前大吵，聲聲爭吵無疑重重敲擊災民瀕臨破碎的心。

新竹泰崗溪堰塞湖 監測中

林保署指出，目前全台僅存在兩處堰塞湖，分別為花蓮馬太鞍堰塞湖和新竹泰崗溪堰塞湖，前者考量山區仍有降雨土砂會持續流出，將盡...

【即時短評】忘了腳下是泥濘的災區 卓揆傅總召竟上演政治擂台

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，...

