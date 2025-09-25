花蓮洪災 14死32傷46人仍失聯

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已釀十四死三十二傷，仍有四十六人失聯，全台各界持續挺進救災，強調「此刻我們都是花蓮人」，災民昨含淚在厚重的淤泥中開始重建家園。行政院長卓榮泰前去勘災，和立委傅崐萁為了撤離責任歸屬爆發衝突，卓揆氣得離場，事後強調中央和地方都有責任。花蓮地檢署表示，這次災害有重大死傷，將調查有無人為疏失。

遭山洪肆虐的光復市區滿目瘡痍，街道泥濘厚達二、三十公分，每走一步都吃力。災民又餓又累，一早就有人沿街發送泡麵、麵包，許多人拿了食物仍還忙著重建家園。

近中午時曾出現另一波溢流，滾滾水流再沖進市區，員警大喊「請大家撤退、往上跑」，災民緊急避難之餘，甚至拉著救災人員往安全處跑，所幸水量不大未釀災。

搶救女童 切開鐵皮屋頂

各縣市馳援花蓮，屏東縣消防局搜救人員在佛祖街看見被泥流淹沒屋頂的鐵皮屋，正切開鐵皮屋頂時，聽到六歲女童小沂回應「我在這裡」，興奮大喊「妳不要動！」並問她是否獨自一人，女童答「還有阿公、阿婆」。小沂被救出時滿身泥濘，消防員不斷鼓勵「妹妹加油！」但未發現另兩人。

前進指揮所發現，十餘名死者僅一人是因病來不及就醫死亡，其餘都是住一樓來不及逃生的高齡者，但檢方昨天僅相驗四男六女共十具遺體，另有三具尚未接觸。桃園市長張善政昨在市政會議提及花蓮好友的母親因行動較慢，來不及逃離，被洪水泥漿埋在床上死亡。

農業部昨空拍堰塞湖，發現前天溢流潰決後的剩餘水量已不到百分之廿五。卓榮泰昨赴光復糖廠前進指揮所視察說，八月楊柳颱風來襲時，政府已要求做好撤離計畫，昨也依此希望全面撤離，「現在看來是有瑕疵的。」他也說，必須查明為什麼政府要求撤離的地方，沒有落實執行。

卓揆勘災 和立委吵起來

「行政院不要再推諉責任，只出一張嘴。」立委傅崐萁怒指行政院的說法都是堰塞湖溢流，結果竟是潰堤，死傷都是因垂直避難卡住，農業部長陳駿季八月甚至曾說「沒有立即性的危險」。陳駿季在現場回應「那是說楊柳颱風」，傅拉高音量說「給你六百億處理堰塞湖，什麼針對哪一個颱風！」

卓榮泰說，「我們來是要處理問題，追究責任未來再談。」傅崐萁五度說「話要講清楚」，卓榮泰反嗆「要講清楚到立法院去講，今天時間有限」，卓最後撂下「人民等的不是這一刻，結束」就離開。

卓榮泰事後說，救災中央、地方都有責任，重要的是要把失聯的人盡快找出來，避免傷害擴大，並成立前進指揮所，由經濟部常務次長賴建信指揮協調。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府盡速搶救受困國人，趕快展開復原清理。民進黨定調救災優先，昨天二○二六選對會停開，各地黨務座談也將暫停。

死亡與失聯人數，經中央災害應變中心與花蓮縣消防局重複確認，排除重複統計，確認原死亡人數為十四人。失聯從原本一二四人增為一五二人，再下修為十七人，最後確認為四十六人。

應變中心指出，因昨天查詢失聯民眾報案仍不斷湧入，且有重複報案情形，經逐案聯繫追蹤，截至昨晚十時，最終統計失聯四十六人，但仍持續聯繫篩檢。

災民家裡全是難清的泥巴，欲哭無淚。記者杜建重／攝影 光復鄉市區昨如災難現場，災民無奈清理家園。記者劉學聖／攝影

