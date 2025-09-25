新竹泰崗溪堰塞湖 監測中

林保署指出，目前全台僅存在兩處堰塞湖，分別為花蓮馬太鞍堰塞湖和新竹泰崗溪堰塞湖，前者考量山區仍有降雨土砂會持續流出，將盡速依最新狀況重新研擬防災警戒機制，以因應下次可能的堰塞湖災害。

林保署表示，去年十一月，康芮颱風造成泰崗溪上游國有林班地產生堰塞湖情形，堰塞湖壩高約十公尺，面積約一點三公頃，蓄水體積約四點八萬立方公尺，約廿個標準游泳池水量，目前堰塞湖土體已穩定溢流。

林保署表示，新竹泰崗溪堰塞湖上游迴水範圍無保全對象，下游如司馬庫斯大橋，距河道仍有一定高差，經估算，如堰塞湖潰壩，對下游聚落安全不致造成影響，不過目前仍請新竹縣政府將泰崗溪秀巒匯流處至堰塞湖間的河段，公告為水域遊憩活動禁止區域範圍，另定期透過衛星影像監視堰塞湖變化情形，並於颱風豪雨事件前通知下游相關單位加強警戒，目前堰塞湖無明顯變化。

雲林古坑草嶺今年七月因丹娜絲颱風在清水溪形成堰塞湖，雖自然溢流危機很快解除，縣長張麗善說，面對地震頻繁、極端天氣，堰塞湖恐成常態，希望中央監測的狀況都能第一時間與地方連結，將防災控制做到最好。

中央災害應變中心指出，監測評估馬太鞍溪堰塞湖水量剩餘約二千三百萬噸，山區仍有降雨，土砂會持續流出，後續將依空拍及現勘結果研擬工程方案，排除剩餘水，維護下游安全。

雲林古坑草嶺七月因丹娜絲颱風帶來強風豪雨，造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖「草嶺潭」，水利署一度示警有「立即危險」，但因壩體土石鬆散，且已滿水位，兩天後自然溢流解除警報，目前已恢復自然河道。

據農業部農村發展及水土保持署統計，全台一九七九年至今年，累計八十八處天然壩堰塞湖案例，國內最早的有較完整的堰塞湖紀錄為一八六二年的草嶺堰塞湖，許多堰塞湖在處置前就已潰決。

