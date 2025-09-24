【即時短評】忘了腳下是泥濘的災區 卓揆傅總召竟上演政治擂台

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，但就在此時，中央和地方的官員、民代，竟在國人面前大吵，聲聲爭吵無疑重重敲擊災民瀕臨破碎的心。

生死攸關之際，救災工作刻不容緩，每一分鐘都是拯救生命的關鍵。令人扼腕的是，行政院長卓榮泰24日二度與國民黨立委傅崐萁於災區脣槍舌戰，從馬太鞍溪橋一路吵到光復糖廠的前進指揮所；卓榮泰最後憤而離去，丟下一句：「人民等的不是這一刻，結束。」不僅閣揆與在野黨大黨鞭激烈爭辯，民進黨立委沈伯洋也與國民黨花蓮縣議員互相大罵，雙方不歡而散。

這一幕幕鬧劇，無助災民，也在全國民眾面前暴露政治的不堪。

不少天災出於人禍，事後檢討本是為了「前事不忘，後事之師」，但在黃金救援時刻，朝野就為了責任誰屬，針鋒相對，忘了災難爆發時，中央與地方本該攜手，迅速動員資源，搜救失聯者、重建民生；也忘了腳下是泥濘的災區，而非鬥技場，更不該選在災區現場上演「政治分手擂台」。

其實，事後透過完整通聯及會議紀錄，要釐清政治責任並不困難；朝野此時吵破了嘴，也不能脫免該負的責任。反倒是這類「吵架優先於救人」的荒謬畫面，只會讓災民心痛、國人搖頭，難道，當災難來襲時，政治人物的攻訐竟大過人性？

而在花蓮洪災嚴重之際，竟還傳出有民進黨立委在群組提及，黨中央「建議放出殺傷力消息」攻擊花蓮縣長，以便網路「友軍」操作；若此訊息屬實，豈不也令人心寒？

「災難中見人性。」面對天災或人禍等極端困境時，人們的真實本性往往展露無遺。愈大的災難，愈是考驗政治人物的一言一行，任何人想卸責、栽贓，國人都看在眼裡；但在爭吵之前，千萬別忘了「人命第一，救災優先」。

