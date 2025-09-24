聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】忘了腳下是泥濘的災區 卓揆傅總召竟上演政治擂台

聯合報／ 記者屈彥辰林河名
行政院長卓榮泰（左）今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左）今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，但就在此時，中央和地方的官員、民代，竟在國人面前大吵，聲聲爭吵無疑重重敲擊災民瀕臨破碎的心。

生死攸關之際，救災工作刻不容緩，每一分鐘都是拯救生命的關鍵。令人扼腕的是，行政院長卓榮泰24日二度與國民黨立委傅崐萁於災區脣槍舌戰，從馬太鞍溪橋一路吵到光復糖廠的前進指揮所；卓榮泰最後憤而離去，丟下一句：「人民等的不是這一刻，結束。」不僅閣揆與在野黨大黨鞭激烈爭辯，民進黨立委沈伯洋也與國民黨花蓮縣議員互相大罵，雙方不歡而散。

這一幕幕鬧劇，無助災民，也在全國民眾面前暴露政治的不堪。

不少天災出於人禍，事後檢討本是為了「前事不忘，後事之師」，但在黃金救援時刻，朝野就為了責任誰屬，針鋒相對，忘了災難爆發時，中央與地方本該攜手，迅速動員資源，搜救失聯者、重建民生；也忘了腳下是泥濘的災區，而非鬥技場，更不該選在災區現場上演「政治分手擂台」。

其實，事後透過完整通聯及會議紀錄，要釐清政治責任並不困難；朝野此時吵破了嘴，也不能脫免該負的責任。反倒是這類「吵架優先於救人」的荒謬畫面，只會讓災民心痛、國人搖頭，難道，當災難來襲時，政治人物的攻訐竟大過人性？

而在花蓮洪災嚴重之際，竟還傳出有民進黨立委在群組提及，黨中央「建議放出殺傷力消息」攻擊花蓮縣長，以便網路「友軍」操作；若此訊息屬實，豈不也令人心寒？

「災難中見人性。」面對天災或人禍等極端困境時，人們的真實本性往往展露無遺。愈大的災難，愈是考驗政治人物的一言一行，任何人想卸責、栽贓，國人都看在眼裡；但在爭吵之前，千萬別忘了「人命第一，救災優先」。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流 衛福部專戶明起接受捐款！卓榮泰捐一月薪水

普發現金政策轉彎…卓榮泰再挨轟 媒體人點根本原因：前因後果沒想清楚

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

兩度與傅崐萁爆口角！卓榮泰視察災區 強調「不是來追究的地方」

相關新聞

【即時短評】忘了腳下是泥濘的災區 卓揆傅總召竟上演政治擂台

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，...

綠委群組對話「建議釋殺傷力消息」遭外流…王定宇退群 民進黨團這樣說

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民進黨團幹事長鍾佳濱...

幕後／朝野為洪災互槓 中央曾9度示警花蓮縣府執行撤離工作

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，朝野為責任歸屬互槓。據了解，中央政府自9月21日迄今，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報...

花蓮洪災 14死32傷46人仍失聯

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已釀十四死三十二傷，仍有四十六人失聯，全台各界持續挺進救災，強調「此刻我們都是花蓮人」，災民昨含淚在...

新竹泰崗溪堰塞湖 監測中

林保署指出，目前全台僅存在兩處堰塞湖，分別為花蓮馬太鞍堰塞湖和新竹泰崗溪堰塞湖，前者考量山區仍有降雨土砂會持續流出，將盡...

遭外流綠委群組對話怒退群 王定宇出聲了：真相只有對造謠者有殺傷力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。據悉，民進黨立委王定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。