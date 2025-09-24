快訊

遭外流綠委群組對話怒退群 王定宇出聲了：真相只有對造謠者有殺傷力

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委王定宇稍早在臉書發文表示，「點出事實這才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇稍早在臉書發文表示，「點出事實這才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！」。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。據悉，民進黨立委王定宇今傍晚5時40分退群。王定宇隨後在臉書發文表示，「點出事實這才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！」

前立委蔡正元今爆出多張截圖，民進黨立委王定宇在民進黨立委群組，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、民進黨秘書長徐國勇，建議透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」表示，今天做了一張圖，幫林保局澄清其實這段時間有警示花蓮縣府，花蓮縣府卻無作為。王定宇抓了他的圖放在立委與府院的群組，建議怎麼反擊國民黨的謠言。卻被裡面成員截圖外流，可怕的點在於，從這些截圖看來，這裡面的成員除了民進黨立委就是府院高層，卻外流給藍媒大作新聞。

Mr.柯學先生說，他很痛心，身為民進黨的忠實支持者，在層級如此高的群組內，居然有這種內鬼，為了他不知道的私心親痛仇快，民進黨裡的許多人，「或許已經不是我們想的樣子，但現階段，別無選擇。」

王定宇稍早也表示，這才是完整的意思！謝謝Mr.柯學先生製作真相的圖卡，讓大家看到傅崐萁在幹的事，真相只對造謠者有殺傷力！明明事前九次通知縣政府盡速撤離危險區居民，花蓮縣政府輕忽中央九次提醒撤離，導致不幸罹難的都是在撤離區的，人命的損傷明明是可以避免。結果出國的沒做事的，一回來就大鬧救災，想甩鍋。

王定宇強調，點出這才是真相，點出事實這才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！

堰塞湖 馬太鞍溪 民進黨 王定宇 花蓮縣政府 傅崐萁

