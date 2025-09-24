綠委群組指揮政院釋放「殺傷力消息」 洪孟楷：民主國家天大醜聞

花蓮災情慘重，民進黨立法院黨團卻被踢爆在通訊群組要求行政院等官員釋出「殺傷力消息」，要讓外界認為是花蓮縣政府疏散不力。國民黨立委洪孟楷批評「民主國家天大醜聞」，執政黨在救災當前卻先思考操作輿論攻擊，冷血手段令人震驚，讓國人看清「政治操作仍凌駕於救災之上」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨團在內部群組要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。消息一出，引發爭議。

洪孟楷指出，花蓮仍有上百名國人失蹤，17名同胞罹難，救援行動刻不容緩，然而此時卻傳出民進黨團群組在中午討論如何釋出「殺傷力消息」，並由「友軍、委員、政務人員」進行反擊，如此行為在任何民主國家都是醜聞。

洪孟楷批評，民進黨團至今無人否認訊息真實性，顯示這並非捏造，而是內部討論外洩。國人更要問，在搶救災民之際，執政黨竟先思考如何操作輿論、帶動攻擊，所謂「友軍」是否就是網軍側翼青鳥？這種冷血手段，令人震驚。

洪孟楷抨擊，更諷刺的是下午兩時賴清德總統在民進黨中常會上還公開宣稱要「虛心檢討」，並強調「當務之急是救災」。賴總統口是心非，卻已讓國人看清「政治操作仍凌駕於救災之上」。

洪孟楷認為，天災當前，各縣市消防人員正冒險救援，但執政黨的立委與行政院高層卻在群組裡討論如何帶風向、抹黑對手，甚至直接跨越行政與立法界線，如此行徑是政壇最大醜聞。花蓮災情當前，此刻最不需要的就是政治算計，身兼民進黨主席的賴總統要如何處理如此天大醜聞，國人都在看。 國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

