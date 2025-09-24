快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

綠委群組指揮政院釋放「殺傷力消息」 洪孟楷：民主國家天大醜聞

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車。記者杜建重／攝影

花蓮災情慘重，民進黨立法院黨團卻被踢爆在通訊群組要求行政院等官員釋出「殺傷力消息」，要讓外界認為是花蓮縣政府疏散不力。國民黨立委洪孟楷批評「民主國家天大醜聞」，執政黨在救災當前卻先思考操作輿論攻擊，冷血手段令人震驚，讓國人看清「政治操作仍凌駕於救災之上」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨團在內部群組要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。消息一出，引發爭議。

洪孟楷指出，花蓮仍有上百名國人失蹤，17名同胞罹難，救援行動刻不容緩，然而此時卻傳出民進黨團群組在中午討論如何釋出「殺傷力消息」，並由「友軍、委員、政務人員」進行反擊，如此行為在任何民主國家都是醜聞。

洪孟楷批評，民進黨團至今無人否認訊息真實性，顯示這並非捏造，而是內部討論外洩。國人更要問，在搶救災民之際，執政黨竟先思考如何操作輿論、帶動攻擊，所謂「友軍」是否就是網軍側翼青鳥？這種冷血手段，令人震驚。

洪孟楷抨擊，更諷刺的是下午兩時賴清德總統在民進黨中常會上還公開宣稱要「虛心檢討」，並強調「當務之急是救災」。賴總統口是心非，卻已讓國人看清「政治操作仍凌駕於救災之上」。

洪孟楷認為，天災當前，各縣市消防人員正冒險救援，但執政黨的立委與行政院高層卻在群組裡討論如何帶風向、抹黑對手，甚至直接跨越行政與立法界線，如此行徑是政壇最大醜聞。花蓮災情當前，此刻最不需要的就是政治算計，身兼民進黨主席的賴總統要如何處理如此天大醜聞，國人都在看。

國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

堰塞湖 馬太鞍溪 洪孟楷 花蓮縣政府 民進黨 賴清德

延伸閱讀

郭正亮遭冒名亂國民黨主席選舉 洪孟楷籲候選人自制

雙層巴士有望開上國道 洪孟楷：盼提高載運、紓解駕駛員短缺

國民黨主席多人表態角逐 洪孟楷：人選要能談、能戰、能承擔

罷免開票結果／罷免藍委31:0完封 洪孟楷：仇恨戰勝不了愛與幽默

相關新聞

幕後／朝野為洪災互槓 中央曾9度示警花蓮縣府執行撤離工作

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，朝野為責任歸屬互槓。據了解，中央政府自9月21日迄今，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報...

綠委群組對話「建議釋殺傷力消息」遭外流…王定宇退群 民進黨團這樣說

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民進黨團幹事長鍾佳濱...

綠委群組指揮政院釋放「殺傷力消息」 洪孟楷：民主國家天大醜聞

花蓮災情慘重，民進黨立法院黨團卻被踢爆在通訊群組要求行政院等官員釋出「殺傷力消息」，要讓外界認為是花蓮縣政府疏散不力。國...

撤離作業有瑕疵？徐榛蔚強調依中央專業指引辦理 盡最大努力救災

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決釀成重大災情，外界質疑撤離作業有瑕疵。對此，花蓮縣長徐榛蔚今強調，縣府及鄉公所均依照中央與...

卓榮泰稱撤離「有瑕疵」 花縣府喊冤揭撤離方式：紀錄都可查

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰今勘災時稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，都依據中央畫設範圍、提供的門牌...

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹進光復市區，閣揆卓榮泰今天趕赴視察災區，卻和立委傅崐萁兩度爆發口角。行政院發言人李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。