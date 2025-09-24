綠委群組對話「建議釋殺傷力消息」遭外流…王定宇退群 民進黨團這樣說

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民進黨團幹事長鍾佳濱說，輿論紛紛擾擾非災民樂見。據悉，王定宇今傍晚5時40分退群。民進黨團書記長陳培瑜說，黨團內的事情給一些時間讓內部討論。

前立委蔡正元今爆出多張截圖，民進黨立委王定宇在民進黨立委群組，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、民進黨秘書長徐國勇，建議透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

民進黨立委林淑芬建議，哪一村講出來比較具體。林淑芬也回應王定宇的文字訊息，表示「你寫這樣文鄒鄒，可以直接一點」。民進黨立委李坤城提問，不是9月21日就開始通報？張惇涵回應三個時間點，9月21日劉世芳指揮官要求隔日撤離1800戶，請縣府確認名單；9月22日早上要求執行撤離；9月23日上午溢堤。

民進黨立委蔡易餘則坦言，「人民現在不想看中央和地方在人命關天還在互打，也許我們展現聖母病一點，用責備語氣唸自己人怎麼通報應該撤離再多次一點⋯⋯。」

民進黨團幹事長鍾佳濱今下午回應，民進黨團救災三原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水也應該放一邊，重建家園最要緊，現在當務之急是提供災區最大的重建能量，包括物資、媒體都是重要的量能，輿論紛紛擾擾不是災民樂見的事情，天佑花蓮。

至於王定宇退群，陳培瑜說，一切以花蓮救災為重，多幫助災民，對於民進黨團內的事務，請容許多給予時間讓內部討論。

