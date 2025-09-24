撤離作業有瑕疵？徐榛蔚強調依中央專業指引辦理 盡最大努力救災

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決釀成重大災情，外界質疑撤離作業有瑕疵。對此，花蓮縣長徐榛蔚今強調，縣府及鄉公所均依照中央與專業單位指引進行撤離，從小規模到大規模動員都有落實，「無論是公所、清潔隊、警消同仁，都盡最大努力」，目前最重要的是搶時間救災、守護鄉親。

徐榛蔚說明，撤離範圍最初是依林業及自然保育署與陽明交大專業建議，僅限於部分小區域，約60多人。隨後因應颱風與內政部會議決策，撤離範圍擴大至1800多戶、將近8000人。她強調，縣府與鄉公所依規啟動行動，分批安置民眾。

至於有家屬質疑撤離通知未落實，徐榛蔚回應，無論是鄉公所或縣府都有持續執行撤離作業，大家都在努力；目前重點是全力救災與恢復家園，避免無謂的爭議。她並呼籲社會理解，「現在是搶時間救人命的時刻」。

對於外界關注的政治口水，徐榛蔚則回應：「我想做就對了，我們就是救災就好，不想講這些是是非非，人民的眼睛是雪亮的。」她再次感謝縣市政府、志工與各方投入救災，強調會持續帶領團隊守護花蓮，讓災後重建工作加速展開。

