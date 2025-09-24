快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰稱撤離「有瑕疵」 花縣府喊冤揭撤離方式：紀錄都可查

聯合報／ 記者張策王燕華／花蓮即時報導
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，市區滿目瘡痍，民眾無奈清理家園。記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，市區滿目瘡痍，民眾無奈清理家園。記者劉學聖／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰今勘災時稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，都依據中央畫設範圍、提供的門牌套圖，確認撤離戶數、人數，並在發布黃色警報後，21日上午近11時就通知鄉鎮公所下午要執行撤離工作，也有撤離，22日紅色警戒後仍持續提醒公所撤離，一切均依程序處理。

縣府官員指出，中央先後委託陽明交大與台大進行風險範圍界定，也因此在颱風來襲前幾天，因範圍擴大，撤離人數突從原本的600戶，擴大至約1800戶、實居人數6800多人。

縣府表示，撤離方式也是依內政部指導方針，分成「依親」、「收容」與「垂直避難」三種，縣府依據中央專家畫設影響範圍，及內政部提供的門牌套圖比對，再透過電話、Line訊息與正式公文要求各鄉鎮公所逐戶訪視、填報資料，確認撤離人數及方式，並由鄉鎮公所執行撤離工作。官員強調：「所有紀錄詳實可查，並非沒有作為。」

這名官員表示，依照災防法，黃色警報階段可進行預先撤離，紅色警報則屬強制撤離。縣府說，光復鄉在21日晚間已安置約6、70位居民至光復高商，並協調校方維修冷氣，改善災民生活條件，第二天22日上午7時林業及自然保育署發布紅色警戒，縣府也是持續要求鄉鎮公所執行強制撤離。

對於此次重災區佛祖街、敦厚路及中正路一帶是否在撤離範圍內？縣府官員回應，根據中央提供的圖資與名冊，確實有列入撤離對象。

他坦言，此次中央設計的調查制度雖較簡便，但仍存在瑕疵，例如戶籍與門牌難以完全比對，中央指引的垂直避難也有實務爭議，「但我們依照指導落實通知與訪查，該有的程序都做了。」

花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，靠堤防的道路都已經被黑泥覆蓋。記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，靠堤防的道路都已經被黑泥覆蓋。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，馬太鞍溪南堤有數百公尺堤防被沖毀，滾滾黑泥衝進光復市區。記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，馬太鞍溪南堤有數百公尺堤防被沖毀，滾滾黑泥衝進光復市區。記者劉學聖／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區災情，行政院長卓榮泰稱視察前進協調所，與現場咎責的立委傅崐萁互槓。 記者王燕華／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區災情，行政院長卓榮泰稱視察前進協調所，與現場咎責的立委傅崐萁互槓。 記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮縣政府 卓榮泰

延伸閱讀

普發現金政策轉彎…卓榮泰再挨轟 媒體人點根本原因：前因後果沒想清楚

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

兩度與傅崐萁爆口角！卓榮泰視察災區 強調「不是來追究的地方」

影／與傅崐萁兩度爆發口角 卓榮泰拂袖而去

相關新聞

幕後／朝野為洪災互槓 中央曾9度示警花蓮縣府執行撤離工作

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，朝野為責任歸屬互槓。據了解，中央政府自9月21日迄今，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報...

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理...

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王...

卓榮泰稱撤離「有瑕疵」 花縣府喊冤揭撤離方式：紀錄都可查

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰今勘災時稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，都依據中央畫設範圍、提供的門牌...

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹進光復市區，閣揆卓榮泰今天趕赴視察災區，卻和立委傅崐萁兩度爆發口角。行政院發言人李...

堰塞湖溢流重創花蓮 林沛祥轟中央輕忽災難：要有人負責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀當地嚴重死傷、災情慘重。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，高呼「援助花蓮，同島一命」，黨團書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。