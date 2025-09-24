卓榮泰稱撤離「有瑕疵」 花縣府喊冤揭撤離方式：紀錄都可查
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰今勘災時稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，都依據中央畫設範圍、提供的門牌套圖，確認撤離戶數、人數，並在發布黃色警報後，21日上午近11時就通知鄉鎮公所下午要執行撤離工作，也有撤離，22日紅色警戒後仍持續提醒公所撤離，一切均依程序處理。
縣府官員指出，中央先後委託陽明交大與台大進行風險範圍界定，也因此在颱風來襲前幾天，因範圍擴大，撤離人數突從原本的600戶，擴大至約1800戶、實居人數6800多人。
縣府表示，撤離方式也是依內政部指導方針，分成「依親」、「收容」與「垂直避難」三種，縣府依據中央專家畫設影響範圍，及內政部提供的門牌套圖比對，再透過電話、Line訊息與正式公文要求各鄉鎮公所逐戶訪視、填報資料，確認撤離人數及方式，並由鄉鎮公所執行撤離工作。官員強調：「所有紀錄詳實可查，並非沒有作為。」
這名官員表示，依照災防法，黃色警報階段可進行預先撤離，紅色警報則屬強制撤離。縣府說，光復鄉在21日晚間已安置約6、70位居民至光復高商，並協調校方維修冷氣，改善災民生活條件，第二天22日上午7時林業及自然保育署發布紅色警戒，縣府也是持續要求鄉鎮公所執行強制撤離。
對於此次重災區佛祖街、敦厚路及中正路一帶是否在撤離範圍內？縣府官員回應，根據中央提供的圖資與名冊，確實有列入撤離對象。
他坦言，此次中央設計的調查制度雖較簡便，但仍存在瑕疵，例如戶籍與門牌難以完全比對，中央指引的垂直避難也有實務爭議，「但我們依照指導落實通知與訪查，該有的程序都做了。」
