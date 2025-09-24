「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹進光復市區，閣揆卓榮泰今天趕赴視察災區，卻和立委傅崐萁兩度爆發口角。行政院發言人李慧芝晚間表示，傅崐萁發言時，並未提出任何建議，長時間偏離主題，卓揆才會結束會議。
李慧芝表示，卓榮泰今日於花蓮光復糖廠聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，席間傅崐萁發言時，並未針對現階段災後處置提出任何建議，長時間偏離主題，與會議目的並不相同。
由於後續卓榮泰尚有其他勘災行程，且交通路途遙遠，因此卓榮泰在確認花蓮縣長徐榛蔚沒有要表達意見後，便結束會議；前往馬太鞍教會關懷災民收容情形，再轉往鳳林視察通信設施修復狀況。
李慧芝轉述，卓榮泰院長再次強調，不論是中央或地方都有救災的責任，政府要共同扛起這個責任，人民才會有希望，但今天並不是追究責任的場合，而未來即使追究責任，也是為了避免未來犯下相同的錯誤，避免再犯而造成遺憾。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言