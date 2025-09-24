快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區災情，行政院長卓榮泰視察前進協調所，與現場咎責的立委傅崐萁互槓。記者王燕華／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹進光復市區，閣揆卓榮泰今天趕赴視察災區，卻和立委傅崐萁兩度爆發口角。行政院發言人李慧芝晚間表示，傅崐萁發言時，並未提出任何建議，長時間偏離主題，卓揆才會結束會議。

李慧芝表示，卓榮泰今日於花蓮光復糖廠聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，席間傅崐萁發言時，並未針對現階段災後處置提出任何建議，長時間偏離主題，與會議目的並不相同。

由於後續卓榮泰尚有其他勘災行程，且交通路途遙遠，因此卓榮泰在確認花蓮縣長徐榛蔚沒有要表達意見後，便結束會議；前往馬太鞍教會關懷災民收容情形，再轉往鳳林視察通信設施修復狀況。

李慧芝轉述，卓榮泰院長再次強調，不論是中央或地方都有救災的責任，政府要共同扛起這個責任，人民才會有希望，但今天並不是追究責任的場合，而未來即使追究責任，也是為了避免未來犯下相同的錯誤，避免再犯而造成遺憾。

