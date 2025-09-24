幕後／朝野為洪災互槓 中央曾9度示警花蓮縣府執行撤離工作
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，朝野為責任歸屬互槓。據了解，中央政府自9月21日迄今，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報花蓮縣府10次，要求縣府盡速執行疏散撤離工作。此次14位罹難者位置圖，都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設。
據指出，21日上午，內政部長劉世芳曾致電行政院秘書長張惇涵，討論花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游民眾疏散撤離事宜，當時劉世芳判斷必須馬上啟動相關撤離工作，當天中央災害應變中心已劃設出應撤離範圍，初估需撤離1800戶、高達8500多人，且無法等到22日再進行，當下就要做決定，因此當晚就進行準備，22日一早國軍也協助花蓮縣府大規模撤離。
據了解，21日起迄今，林保署通報花蓮縣府9次，消防署通報花蓮縣府10次，要求縣府盡速執行疏散撤離工作；而為確保堰塞湖周邊民眾生命財產安全，中央前期至少有9次與地方政府聯繫溝通，包括保全戶造冊、居民細胞簡訊演練等。
中央災害應變中心於20日開設後，隔天下午3時，便與花蓮縣府和鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等三個鄉鎮公所召開視訊會議，即已要求花蓮縣府啟動疏散撤離；22日上午7時，災防中心發布「紅色警戒」，並發送細胞簡訊籲請民眾撤離，同時林保署花蓮分署也發出緊急通報單，建議花蓮縣即刻執行強制撤離措施。
據指出，劉世芳也在22日上午第四次工作報告中裁示，「務必把握中午前風雨較小的黃金撤離時間，積極撤離下游鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等溢淹高風險區域的民眾」。
賴清德總統22日下午前往災害應變中心視察時也強調，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖的應處，必要的時候，還是要做撤離，確實保護民眾的安全，這部分請中央跟地方務必共同合作。行政院長卓榮泰也表示，花蓮馬太鞍溪已做最高安全標準考量的撤離計劃，並請花蓮縣政府執行。
劉世芳也在會中指出，根據包括農業部、台大、成大、陽明交大與中興大學等相關監測資料指出，堰塞湖有可能產生溢流，已經要求花蓮縣府與三個鄉鎮公所趕快處理疏散處離工作，並強調統計後總共有1837戶、6810人需要撤離，若有未能善盡之處，也請縣府提出要求，包括國軍、替代役及相關單位可以提供協助。
據指出，中央災害應變中心多次示警，花蓮應變中心一直都是維持二級開設，直到馬太鞍溪堰塞湖於23日下午溢流後，花蓮應變中心才改為一級開設。此次14位罹難者位置圖，都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內。
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
