要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民進黨立院黨團書記長陳培瑜強調，大家關心、交流訊息很正常，「並沒有所謂什麼鎖定花蓮縣政府」，無來有的放話實在很傷花蓮縣民的心。

陳培瑜表示，這個放話實在是有失公允，首先花蓮的救災工作都還在進行中，對於這種沒有確切消息來源的放話，實在是無法苟同。

陳培瑜認為，不管是行政院也好，或立法院黨團也好，或是中央黨部，大家確實都是一直在做事，對於外界看到的，不管是農業部訊息、國防部出動、或內政部在關於撤離上給的很多建議，「真的就是做幾分事、講幾分話，所以並沒有所謂針對花蓮縣政府的事情」，而是大家必須要積極面對、協助花蓮去解決問題。

陳培瑜說明，立委們當然也會關心，畢竟南部的風災也剛過，「那大家關心、交流訊息，這個也很正常，並沒有所謂什麼鎖定花蓮縣政府」，這個無來有的放話實在很傷花蓮縣民的心。

陳培瑜反問，很多人跟家人的戶口在花蓮，「想問如果你是花蓮縣民或有親戚朋友住在花蓮，然後又是災區的人，你看到這樣的新聞，會情何以堪？」