快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民進黨立院黨團書記長陳培瑜強調，大家關心、交流訊息很正常，「並沒有所謂什麼鎖定花蓮縣政府」，無來有的放話實在很傷花蓮縣民的心。

陳培瑜表示，這個放話實在是有失公允，首先花蓮的救災工作都還在進行中，對於這種沒有確切消息來源的放話，實在是無法苟同。

陳培瑜認為，不管是行政院也好，或立法院黨團也好，或是中央黨部，大家確實都是一直在做事，對於外界看到的，不管是農業部訊息、國防部出動、或內政部在關於撤離上給的很多建議，「真的就是做幾分事、講幾分話，所以並沒有所謂針對花蓮縣政府的事情」，而是大家必須要積極面對、協助花蓮去解決問題。

陳培瑜說明，立委們當然也會關心，畢竟南部的風災也剛過，「那大家關心、交流訊息，這個也很正常，並沒有所謂什麼鎖定花蓮縣政府」，這個無來有的放話實在很傷花蓮縣民的心。

陳培瑜反問，很多人跟家人的戶口在花蓮，「想問如果你是花蓮縣民或有親戚朋友住在花蓮，然後又是災區的人，你看到這樣的新聞，會情何以堪？」

陳培瑜強調，「不管是在野黨要故意這樣放話，或是我們有什麼委員用這個奇怪、沒有根據的說法，我實在是沒有辦法苟同」，目前一起面對救災進度、國軍支援狀態、以及後續是否還有溢流狀況，怎麼確保縣民的安全，才是最重要的。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，溪水暴漲造成光復鄉大淹水，今天上午空拍直擊馬太鞍溪南側光復堤防在靠近光復市區中山路底堤防處出現潰堤口，滾滾泥水從此處流入光復鬧區造成嚴重災害。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，溪水暴漲造成光復鄉大淹水，今天上午空拍直擊馬太鞍溪南側光復堤防在靠近光復市區中山路底堤防處出現潰堤口，滾滾泥水從此處流入光復鬧區造成嚴重災害。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 民進黨 傅崐萁 國民黨 花蓮

延伸閱讀

兩度與傅崐萁爆口角！卓榮泰視察災區 強調「不是來追究的地方」

花蓮洪災傅崐萁稱「遭網軍攻擊」 陳培瑜：多少網軍幫傅家王朝洗地？

洪災傅崐萁槓中央 王世堅：都沒做的批評做事的姿勢不對

影／堰塞湖溢流釀14死 傅崐萁點名陳駿季曾說「沒有立即性的危險」

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理...

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王...

花蓮堰塞湖溢流釀災 林沛祥：中央輕忽 要有人負責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀當地嚴重死傷、災情慘重。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，高呼「援助花蓮，同島一命」，黨團書記長...

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院...

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥與無黨籍立委高金素梅下午在黨團舉行「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。