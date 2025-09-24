快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

王定宇接著又在群組內上傳光復鄉24日的14位罹難者位置圖，王說，全部都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，公所落實執行不力難辭其咎。阮昭雄則回應自己被標註的訊息，表示「收到」。

張惇涵說，溢堤是9月23日，目前14位罹難者都在要撤離的範圍內。民進黨立委林淑芬建議，那一村講出來比較具體，14位罹難者都在那一村，前一天農業部就通知地方政府要撤離該村住戶，結果縣政府沒有完整撤離，導致死亡人數眾多。

民進黨立委李坤城提出疑問，不是9月21日就開始通報嗎？張惇涵回應共有三個時間點，9月21日，劉世芳指揮官要求隔日撤離1800戶，請縣府確認名單；9月22日，早上要求執行撤離；9月23日，上午溢堤。

林淑芬還回應王定宇標註張惇涵、阮昭雄的訊息，表示「你寫這樣文鄒鄒，可以直接一點」。

民進黨立委蔡易餘則看不下去，表示「人民現在不想看中央和地方在人命關天還在互打，也許我們展現聖母病一點，用責備語氣唸自己人，怎麼通報應該撤離不再多次一點⋯⋯」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水造成光復鄉災情慘重，在花蓮當地忙著救災時，卻傳民進黨立院黨團內部規畫以此事件攻擊花蓮縣政府。民進黨立委王定宇甚至在群組內標註行政院秘書長張惇涵、行政院副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。圖／讀者提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水造成光復鄉災情慘重，在花蓮當地忙著救災時，卻傳民進黨立院黨團內部規畫以此事件攻擊花蓮縣政府。民進黨立委王定宇甚至在群組內標註行政院秘書長張惇涵、行政院副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。圖／讀者提供
花蓮縣長徐榛蔚。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣長徐榛蔚。圖／聯合報系資料照片

堰塞湖 馬太鞍溪 民進黨 張惇涵 王定宇 阮昭雄 花蓮 徐榛蔚 傅崐萁 徐國勇

延伸閱讀

營養午餐補助中央地方再槓 張惇涵：在野修財劃法不應只調公式

張惇涵：在野黨若要修財劃法 不應只調整公式

陳駿季稱馬太鞍堰塞湖無立即潰堤危險 張惇涵：被斷章取義

馬太鞍溪堰塞湖溢流124人失聯 盼今天全數聯繫完成

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理...

影／與傅崐萁兩度爆發口角 卓榮泰拂袖而去

花蓮堰塞湖洪水造成光復鄉災情慘重，行政院長卓榮泰今二度與國民黨立委傅崐萁唇槍舌戰，從馬太鞍溪橋吵到光復糖廠的前進指揮所，...

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院...

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王...

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥與無黨籍立委高金素梅下午在黨團舉行「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。