快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。記者劉學聖／攝影
花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流流量超過保護標準4倍，以及橋樑損壞造成阻水，抬高水位溢流，也透露堰塞湖的蓄水量超越一座台南的南化水庫有效蓄水量。

林元鵬今表示，7月26日接獲通報，堰塞湖至馬太鞍溪橋距離約14.2公里，天然壩的壩高200公尺、壩寬2300公尺、壩長600公尺、壩體體積2億立方公尺，溢流高程1139.5公尺。堰塞湖的蓄水量9100萬立方公尺，超越一座南化水庫有效蓄水量；崩塌區約500公頃。

他說，災前完成應變整備，包含覆土培厚、堤防加高、開口堤封堵、堤防加固等。

林元鵬初步探討淹水兩大成因，一是堰體溢流流量超過保護標準4倍，由花蓮大橋水位站推估堰塞湖潰決流量約每秒8860立方公尺，林保署提供資料70分鐘流出3700萬噸，評估最大流量每秒8800立方公尺，馬太鞍溪保護標準則是每秒2040立方公尺。

他指出，二是橋樑損壞造成組水，抬高水位溢流。馬太鞍溪堰塞湖昨天下午約2時30分至3時10分間溢流，3時14分洪水到達，3時24分橋樑沖毀，接著洪水進入市區，導致堤防破損，堤防擴大至300公尺，洪水加大進入市區。

林元鵬表示，災後水利署全力動員第一、二、七、八、九、十河川分署，共25台抽水機、45台重機具、110人。

他提及三大災後復原重點，一是河道清疏600萬方，短期年底前清疏100萬方、中期明年4月底清疏200萬方、長期明年底清疏300萬方，二為堤防修復1周內完成搶險，明年汛期前完成復原工作，三是堤防全面檢查及修復。也強調，最短時間內緊急搶險及完成後續復健工作，水利署已成立前進指揮所，日日控管。

馬太鞍溪堰塞湖昨天下午約2時30分至3時10分間溢流，3時14分洪水到達，3時24分橋樑沖毀，接著洪水進入市區，導致堤防破損。記者王燕華／攝影
馬太鞍溪堰塞湖昨天下午約2時30分至3時10分間溢流，3時14分洪水到達，3時24分橋樑沖毀，接著洪水進入市區，導致堤防破損。記者王燕華／攝影
馬太鞍溪堰塞湖昨天下午約2時30分至3時10分間溢流。記者王燕華／攝影
馬太鞍溪堰塞湖昨天下午約2時30分至3時10分間溢流。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 水利署

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流！綠定調救災優先 賴清德：中央會全力支持花蓮縣府

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災情 安得烈協會物資馳援災區

堰塞湖潰堤重創花蓮 郝龍斌：盡力募資隨時提供協助

花蓮堰塞湖溢流傳災情 綠列時間軸嗆傅：天災操弄政治口水不怕天譴？

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理...

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王...

堰塞湖溢流重創花蓮 林沛祥轟中央輕忽災難：要有人負責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀當地嚴重死傷、災情慘重。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，高呼「援助花蓮，同島一命」，黨團書記長...

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院...

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥與無黨籍立委高金素梅下午在黨團舉行「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。