馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流流量超過保護標準4倍，以及橋樑損壞造成阻水，抬高水位溢流，也透露堰塞湖的蓄水量超越一座台南的南化水庫有效蓄水量。

林元鵬今表示，7月26日接獲通報，堰塞湖至馬太鞍溪橋距離約14.2公里，天然壩的壩高200公尺、壩寬2300公尺、壩長600公尺、壩體體積2億立方公尺，溢流高程1139.5公尺。堰塞湖的蓄水量9100萬立方公尺，超越一座南化水庫有效蓄水量；崩塌區約500公頃。

他說，災前完成應變整備，包含覆土培厚、堤防加高、開口堤封堵、堤防加固等。

林元鵬初步探討淹水兩大成因，一是堰體溢流流量超過保護標準4倍，由花蓮大橋水位站推估堰塞湖潰決流量約每秒8860立方公尺，林保署提供資料70分鐘流出3700萬噸，評估最大流量每秒8800立方公尺，馬太鞍溪保護標準則是每秒2040立方公尺。

他指出，二是橋樑損壞造成組水，抬高水位溢流。馬太鞍溪堰塞湖昨天下午約2時30分至3時10分間溢流，3時14分洪水到達，3時24分橋樑沖毀，接著洪水進入市區，導致堤防破損，堤防擴大至300公尺，洪水加大進入市區。

林元鵬表示，災後水利署全力動員第一、二、七、八、九、十河川分署，共25台抽水機、45台重機具、110人。