快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，溪水暴漲造成光復鄉大淹水，今天上午空拍直擊馬太鞍溪南側光復堤防在靠近光復市區中山路底堤防處出現潰堤口，滾滾泥水從此處流入光復鬧區造成嚴重災害。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，溪水暴漲造成光復鄉大淹水，今天上午空拍直擊馬太鞍溪南側光復堤防在靠近光復市區中山路底堤防處出現潰堤口，滾滾泥水從此處流入光復鬧區造成嚴重災害。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理王維俊表示，農業部在颱風來前找了台大團隊來畫設模擬撤離範圍，要疏散數千人和緊急修改應變場址有很大難度，因此部分採取垂直避難，只有一層樓、靠近河堤的房舍，就要前往光復商工等避難點位。

東華大學防災協力團隊專案經理、台灣災害防救教育推廣學會理事長王維俊表示，本次林保署委託陽明交大監測與模擬撤離範圍，後來為了謹慎起見，農業部又找了台大團隊來畫設模擬撤離範圍，原本一開始模擬的撤離範圍並沒有這麼大。

台大模擬的結果和這次水災的結果是最接近的，但也因為是颱風來前幾天才做的模擬，要疏散數千人和緊急修改應變場址有很大難度，因此部分採取垂直避難（疏散至二樓或更高樓層）方式，而只有一層樓的、靠近河堤的房舍，就要前往光復商工等避難點位。

林業及自然保育署集水區治理組劉忠憲組長表示，9月21日就有針對堰塞湖應變措施和警戒範圍開會討論，當天下午確定了堰塞湖的影響範圍，也有提供相關資料給花蓮縣政府做為撤離的參考。21日有發布黃色警戒單，也有請花蓮縣政府預備啟動緊急疏散的工作，隔天22日早上7點則發布紅色警戒緊急通報單，建請強制撤離。

另農業部長陳駿季先前表示，馬太鞍溪堰塞湖經評估認為沒有立即潰堤危險，但民眾認為，國有林地屬林保署負責管理，地方政府無法越權判定會發生溢流或潰堤，認為這次的溢流和災害和中央判斷落差有關。本報致電陳駿季，尚無取得回應。

由於馬太鞍溪堰塞湖位於國有林班地，依規定農業部林業及自然保育署為權責單位，其中堰塞湖的警戒、監測等由權責機關負責。

根據「堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案」規定，河川治理界點以上國有林班地野溪的堰塞湖處理屬林業及自然保育署權責，地方政府則負責撤離通報、撤離工作及回報及撤離工作的解除。

堰塞湖緊急調查部分，應粗估調查堰塞湖蓄水面積與體積、土體體積、及溢流口寬度、河道狀態、堰塞湖上下游村落及公共設施等保全對象位置與高程，由發生地點權責機關邀集有關機關與地方政府組成專案小組，就堰塞湖的穩定性、影響範圍、防災通報、與緊急應變等來因應處理，其中堰塞湖的警戒、監測由權責機關負責，即林保署。

今年8月27日，行政院指示農業部成立專案小組，明確針對壩體、工程、疏散分工，要求於10月初可能溢流前，加速清淤、補強橋梁保護，並精進監測與對外溝通。

編輯推薦

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps

堰塞湖 馬太鞍溪 陳駿季 花蓮

延伸閱讀

堰塞湖潰堤重創花蓮 郝龍斌：盡力募資隨時提供協助

影／堰塞湖溢流釀14死 傅崐萁點名陳駿季曾說「沒有立即性的危險」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 黃國昌批「官僚殺人」

陳駿季8月稱堰塞湖「沒有立即潰堤危險」 黃國昌嗆官僚殺人

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理...

影／與傅崐萁兩度爆發口角 卓榮泰拂袖而去

花蓮堰塞湖洪水造成光復鄉災情慘重，行政院長卓榮泰今二度與國民黨立委傅崐萁唇槍舌戰，從馬太鞍溪橋吵到光復糖廠的前進指揮所，...

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院...

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王...

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥與無黨籍立委高金素梅下午在黨團舉行「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。