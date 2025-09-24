快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／花蓮堰塞湖溢流致災 朱立倫呼籲賴清德總統解決問題

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流致災，至今超過14人死亡，100多人失蹤，國民黨主席朱立倫（左）在中常會，呼籲賴清德總統，做為國家領導人不要每一天只想宣傳，創造個人聲量，而是真正為民眾做事情，解決問題。記者曾學仁／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流致災，至今超過14人死亡，100多人失蹤，國民黨主席朱立倫（左）在中常會，呼籲賴清德總統，做為國家領導人不要每一天只想宣傳，創造個人聲量，而是真正為民眾做事情，解決問題。記者曾學仁／攝影

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流致災，國民黨主席朱立倫下午在中常會上宣布代表國民黨捐出100萬元，希望能夠幫助花蓮災民。

朱立倫下午在中常會上表示，以沉痛心情面對花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流導致洪水災情，至今已釀超過14人死亡，100多人失蹤，情況非常不樂觀，希望全國一起為100多位失蹤民眾集氣，朱立倫並代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾。

朱立倫表示堰塞湖造成這麼大災情，全國民眾痛心也震驚，前幾天大家都在關注，但中央卻說目前還在觀測狀態，還不到緊急危險，沒想到幾天之後因為潰堤造成嚴重災情，並強調現在不是相互指責或究責的時候，此時是團結一心救災的時候，希望中央、地方團結並呼籲賴清德總統，做為國家領導人不要每一天只想宣傳，創造個人聲量，而是真正為民眾做事情，解決問題。

國民黨主席候選人羅智強（中）下午出席國民黨中常會，由朱立倫（左）主席致送第二十一屆第二任「指定」中常委證書，並向在場委員拜票。記者曾學仁／攝影
國民黨主席候選人羅智強（中）下午出席國民黨中常會，由朱立倫（左）主席致送第二十一屆第二任「指定」中常委證書，並向在場委員拜票。記者曾學仁／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 朱立倫 花蓮 賴清德

延伸閱讀

捐100萬元籲團結救災 朱立倫：不願見任何部會推諉、指責

月薪5萬以下免繳稅 朱立倫：芭樂票「萊爾校長又來一次」

【重磅快評】堰塞湖釀災卻卸責地方 賴清德抗中失敗時要怪誰？

賴清德：明年月薪5萬以下免稅？網酸「不是喔！不是5萬就不用繳稅喔」

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理...

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王...

堰塞湖溢流重創花蓮 林沛祥轟中央輕忽災難：要有人負責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀當地嚴重死傷、災情慘重。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，高呼「援助花蓮，同島一命」，黨團書記長...

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院...

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥與無黨籍立委高金素梅下午在黨團舉行「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。