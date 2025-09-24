影／花蓮堰塞湖溢流致災 朱立倫呼籲賴清德總統解決問題

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流致災，國民黨主席朱立倫下午在中常會上宣布代表國民黨捐出100萬元，希望能夠幫助花蓮災民。

朱立倫下午在中常會上表示，以沉痛心情面對花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流導致洪水災情，至今已釀超過14人死亡，100多人失蹤，情況非常不樂觀，希望全國一起為100多位失蹤民眾集氣，朱立倫並代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾。