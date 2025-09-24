捐100萬元籲團結救災 朱立倫：不願見任何部會推諉、指責

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流潰決，釀嚴重災情。國民黨主席朱立倫表示，現在是團結一心救災的時候，絕對不願見到任何部會現在就想推諉責任、相互指責。他也宣布代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾。

朱立倫今在中常會表示，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖，造成潰堤、洪水，目前超過14人死亡，100多人失蹤，情況非常不樂觀，全國要傾所有力量，共同同心協力為花蓮救災，同時大家也為100多位失蹤民眾集氣，希望有好消息。

朱立倫指出，堰塞湖造成這麼大災情，全國民眾非常痛心也震驚，幾天前大家都還關注此新聞，看到中央表示「目前是觀測狀態，還不到緊急危險」，沒想到幾天後因潰堤造成這麼嚴重災情。至今流出的水量，才是整個堰塞湖的6分之1，若繼續潰堤下去，市區所受衝擊有多大，民眾受到損失有多慘，都是非常嚴重。

朱立倫表示，馬太鞍溪是中央主管河川，最上流是農業部林業署負責，中游是水保署負責，下游是經濟部水利署負責。在堰塞湖監控管理的過程中，為何造成如此嚴重潰堤，潰堤結果造成這麼大損失，現在不是相互指責、究責的時候，希望中央地方團結一心。

朱立倫說，現在絕對不願見到任何部會現在就想推諉責任，也不想看到相互指責畫面，現在只有同心救災，這是全國民眾最關心且重視的，「行政院長到場不用指責任何人」，應該要把救災、以及有無潰堤的可能性預作做高防範，台灣是多颱風、多雨量地方，任何地方都可以發生此災情，一定要記取教訓。