捐100萬元籲團結救災 朱立倫：不願見任何部會推諉、指責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，現在是團結一心救災的時候，絕對不願見到任何部會現在就想推諉責任、相互指責。他也宣布代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫表示，現在是團結一心救災的時候，絕對不願見到任何部會現在就想推諉責任、相互指責。他也宣布代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾。記者鄭媁／攝影

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流潰決，釀嚴重災情。國民黨主席朱立倫表示，現在是團結一心救災的時候，絕對不願見到任何部會現在就想推諉責任、相互指責。他也宣布代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾。

朱立倫今在中常會表示，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖，造成潰堤、洪水，目前超過14人死亡，100多人失蹤，情況非常不樂觀，全國要傾所有力量，共同同心協力為花蓮救災，同時大家也為100多位失蹤民眾集氣，希望有好消息。

朱立倫指出，堰塞湖造成這麼大災情，全國民眾非常痛心也震驚，幾天前大家都還關注此新聞，看到中央表示「目前是觀測狀態，還不到緊急危險」，沒想到幾天後因潰堤造成這麼嚴重災情。至今流出的水量，才是整個堰塞湖的6分之1，若繼續潰堤下去，市區所受衝擊有多大，民眾受到損失有多慘，都是非常嚴重。

朱立倫表示，馬太鞍溪是中央主管河川，最上流是農業部林業署負責，中游是水保署負責，下游是經濟部水利署負責。在堰塞湖監控管理的過程中，為何造成如此嚴重潰堤，潰堤結果造成這麼大損失，現在不是相互指責、究責的時候，希望中央地方團結一心。

朱立倫說，現在絕對不願見到任何部會現在就想推諉責任，也不想看到相互指責畫面，現在只有同心救災，這是全國民眾最關心且重視的，「行政院長到場不用指責任何人」，應該要把救災、以及有無潰堤的可能性預作做高防範，台灣是多颱風、多雨量地方，任何地方都可以發生此災情，一定要記取教訓。

堰塞湖 馬太鞍溪 朱立倫 花蓮 國民黨

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。外界質疑，相關評估為何出現嚴重落差？東華大學防災協力團隊專案經理...

堰塞湖溢流釀死傷！綠委群組點名花縣府疏散不力 要政院釋出殺傷力消息澄清

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王...

堰塞湖溢流重創花蓮 林沛祥轟中央輕忽災難：要有人負責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀當地嚴重死傷、災情慘重。國民黨立院黨團今下午舉行記者會，高呼「援助花蓮，同島一命」，黨團書記長...

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。民進黨立院黨團在內部群組要求政院...

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥與無黨籍立委高金素梅下午在黨團舉行「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖昨下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。經濟部水利署長林元鵬今解釋兩大淹水成因，包含堰體溢流...

